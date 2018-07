GP d' Italia - Milano ospiterà l' esibizione della Formula 1

quattroruote

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Questanno il Gran Premio dsarà ancora più speciale per tutti gli appassionati:uncon monoposto, auto e piloti nelliconico quartiereDarsena. Dal 29 agosto all1 settembre, ai Navigli si terrà F.1 Milan Festival.Unesperienza unica. Sulla falsariga degli eventi che hanno mandato il pubblico in delirio a Londra nel 2017 e questanno a Shanghai e Marsiglia, Liberty Media in collaborazione con lAutomobile Club de il patrocinio del Comune diporterà il grande spettacolo1 su uno speciale circuito cittadino nella zona dei Navigli. Si preannuncia unesperienza incredibile per tutti i tifosi, ma anche per gli stessi addetti ai lavori che vivranno un'atmosfera coinvolgente ed affascinate, in uno dei quartieri più iconici del capoluogo lombardo. Sean Bratches, direttore commerciale1, ha dichiarato: "Per me è un ...