Google Traduttore arriva a tradurre fino a 143 miliardi di parole al giorno

Google Traduttore - Chrome - Family Link e altro ancora fra le ultime novità di Google : Quante novità oggi da parte di Google . Si va dall'avvio di un aggiornamento per Android e iOS che consentirà di sfruttare offline il sistema di traduzione basato sulle reti neurali di Google , fino a nuove funzionalità per lo shopping destinate ai negozi fisici passando per Google Chrome , un sistema di ricerca dei college e Google Family Link . L'articolo Google Traduttore , Chrome , Family Link e altro ancora fra le ultime novità di Google ...

Ora il sistema di intelligenza artificiale di Google Traduttore è disponibile anche offline per l’italiano : Google ha aggiornato la sua applicazione per smartphone Traduttore per usare le sue funzioni di intelligenza artificiale offline, scaricando prima i dizionari delle lingue che si vogliono utilizzare. L’app dava una possibilità simile anche in passato, ma era molto meno The post Ora il sistema di intelligenza artificiale di Google Traduttore è disponibile anche offline per l’italiano appeared first on Il Post.