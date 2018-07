Google AI è sempre più integrata nei prodotti G Suite | Smart Reply | Smart Compose e tanto

Blueline e Crosshatch - cioè i Google Pixel 3 - sempre più una costante delle AOSP : I due Google Pixel 3, Blueline e Crosshatch, vengono menzionati sempre insieme e, come si può notare dagli screenshot, sono accompagnati dai precedenti L'articolo Blueline e Crosshatch, cioè i Google Pixel 3, sempre più una costante delle AOSP proviene da TuttoAndroid.

Il Material Design è sempre più diffuso : in test modifiche all’app Google : Google e Material Design, si fa sul serio. L'indirizzo stilistico deciso dagli uomini con la grande G sul petto inizia a vedersi in ogni dove L'articolo Il Material Design è sempre più diffuso: in test modifiche all’app Google proviene da TuttoAndroid.

In roll out nuove funzioni per Google Maps - sempre più completo e utile : Continua il rinnovamento di Google Maps che sta introducendo molte delle novità annunciate al Google I/O 2018, come la sezione "Per te" e l'affinità rispetto ai gusti degli utenti. L'articolo In roll out nuove funzioni per Google Maps, sempre più completo e utile proviene da TuttoAndroid.

Google sempre più simile ad Apple : la chiusura di Android è vicina : Google introduce un nuovo sistema di firme per gli APK Android che limitano la possibilità di download da fonti diverse dal Play Store. In parole povere un DRM (Digital Rights Management) per le app Android anche se James Bender, Product Manager Google Play, scrive che il motivo è aiutare gli sviluppatori. Android sempre più simile ad iOS, Google sempre più simile ad Apple Come accade con cambiamenti importanti, come quello di una totale ...