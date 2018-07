Golf – Porsche European Open | sestetto azzurro in gara

sportfair

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Eurotour:al. Patrick Reed, Bryson DeChambeau e Paul Casey il terzetto da battere in Germania Gli statunitensi Patrick Reed, numero 13 mondiale, e Bryson DeChambeau, numero 23, e l’inglese Paul Casey, numero 15, sono i giocatori più in alto nella graduatoria mondiale e saranno i favoriti nel(26-29 luglio), il torneo che segue l’Championship, il major che ha segnato la straordinaria impresa di Francesco Molinari. Sul percorso del Green EagleCourses, ad Amburgo in Germania, saranno insei giocatori azzurri Renato Paratore, Edoardo Molinari, Matteo Manassero, Nino Bertasio, Lorenzo Gagli e Luca Cianchetti, tutti con l’obiettivo unico di dare un ulteriore impulso al proprio rendimento nella fase finale della stagione. Nel field anche gli inglesi Jordan Smith, campione uscente, e David Horsey, il francese ...