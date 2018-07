Gli Usa ricordano Marchionne | il mago dei negoziati che salvò Chrysler dal

Ibrahimovic fa visita al Milan neGli Usa : "Siete sempre nel mio cuore" : ll Milan di Gennaro Gattuso sta svolgendo la seconda parte della sua preparazione negli Stati Uniti e questa notte affronterà il Manchester United di José Mourinho nell'International Champions Cup ...

Tempesta : viadotto MaGliana una carreggiata causa disagi - incapacità Raggi : Roma – “La riduzione ad una carreggiata del viadotto della Magliana sta causando enormi disagi agli automobilisti congestionando il traffico in una zona nevralgica della citta’. Ci troviamo nella paradossale situazione di avere un intero quadrante di Roma ostaggio dell’incapacita’ della sindaca Raggi, del presidente Stefano e del presidente del Municipio XI costretto, suo malgrado, a digerire le imposizioni del ...

Sergio Marchionne è morto. La causa è un sarcoma osseo alla spalla. I dettaGli sul tumore maligno : All’ex amministratore delegato di Fca era stato diagnosticato un sarcoma alla spalla. Ecco di cosa si tratta Sergio Marchionne, ex amministratore delegato di Fca, è morto mercoledì 25 luglio a 66 anni. Il manager era ricoverato da circa un mese nella clinica Universitätsspital di Zurigo, in Svizzera. sarcoma osseo Marchionne si era sottoposto a un intervento chirurgico alla spalla, nel corso del quale sarebbe stato colpito da embolia ...

Azioni : valutazioni interessanti anche fuori daGli USA : ... crescita economica modesta e tassi interesse bassissimi che hanno limitato la profittabilità del credito, del lending business., Tuttavia, considerata la fase di recupero dell'economia europea dopo ...

Monza - abusa per anni della fiGlia della compagna : condannato a 8 anni : Per anni, da quando aveva 8 anni, avrebbe abusato della figliastra. Per questo un 51enne originario dell'Ecuador martedì è stato condannato in primo grado a 8 anni di reclusione e a risarcire la ...

Bonucci in ginocchio dalla Juventus. Marotta : prima si taGli l'ingaggio e chieda scusa : TORINO - Leonardo Bonucci vuole tornare alla Juventus . Tutto parte da qui, come ha anticipato in diretta Michele Criscitiello, lunedì sera alle 23 su Sportitalia. Il difensore l'ha fatto sapere al ...

CHICAGO FIRE 5/ Anticipazioni del 25 luGlio 2018 : Gabriela accusata di omicidio? : CHICAGO FIRE 5 Anticipazioni del 25 luglio 2018, in prima Tv su Italia 1. Gabriela investe per sbaglio un pedone; Brett e Mouch ricevono una strigliata per il libro.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 08:38:00 GMT)

Fedez risponde a chi lo accusa di sfruttare il fiGlio e spiega perché non lo battezzerà : Negli ultimi giorni una 'doppia' polemica a dir poco accesa ha coinvolto Fedez e la sua famiglia [VIDEO]. Il cantante e la compagna – la nota fashion blogger Chiara Ferragni – sono infatti finiti nell'occhio del ciclone mediatico per aver dichiarato pubblicamente che il loro bambino – l'ormai celebre Leone – non verra' battezzato. Una scelta in tutto e per tutto coerente con quella, gia' palesata dai due futuri sposi, di unirsi in matrimonio ...

Napoli - consiGliere comunale e il marito sotto accusa : 'Pacchetti di voti per accedere ai corsi regionali' : Pacchetti di voti in cambio di corsi di formazione finanziati dalla Regione. Intere famiglie in strada per raccogliere voti, rappresentanti di lista e candidati alle ultime amministrative finiti sotto ...

La qualità della vita nei nove capoluoghi siciliani Trapani da maGlia nera - meGlio Ragusa ed Enna : Sulla carta, dunque, la soglia di vivibilità in tutto il territorio della Sicilia sarebbe al di sotto della media italiana Marta Silvestre 23 Luglio 2018 Cronaca In Sicilia si vive male, almeno sulla ...

Marina di Ragusa - rimozione natanti in piazza Dogana : entro il 30 luGlio : Divieto di sosta dei natanti in piazza Dogana a Marina di Ragusa. I proprietari devono provvedere alla rimozione entro il 30 luglio.

Ivanka Trump chiude la linea di moda / La figlia del Presidente deGli Usa accusata di conflitto di interessi : Ivanka Trump chiude la linea di moda, la figlia del Presidente degli Stati Uniti accusata di conflitto di interessi. Chiusa l'azienda di abbigliamento lanciata nel 2014 in America.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 00:05:00 GMT)

Turista stuprata a Napoli - tre studenti accusati. I messaggini finiscono aGli atti : 'Mi è sembrato che ti piacesse' : Violentata a più riprese in pieno centro cittadino. Abusata per ore da tre studenti conosciuti nel corso di una festa di studenti universitari. È accaduto nei pressi di via Mezzocannone, lo scorso tre ...

Turista stuprata a Napoli - tre studenti accusati. I messaggini finiscono aGli atti : «Mi è sembrato che ti piacesse» : Violentata a più riprese in pieno centro cittadino. Abusata per ore da tre studenti conosciuti nel corso di una festa di studenti universitari. È accaduto nei pressi di...