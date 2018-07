Gli stabilimenti Fca si fermano in segno di lutto

Morto Sergio Marchionne - il cordoglio neGli stabilimenti Fca - : A Torino, al Lingotto, bandiere a mezz'asta per la scomparsa dell'ex ad. Minuti di silenzio in tutte le fabbriche: da Pomigliano d'Arco al reparto logistico di Nola, fino a Melfi, in provincia di ...

Morto Sergio Marchionne - il cordoglio neGli stabilimenti Fca : Morto Sergio Marchionne, il cordoglio negli stabilimenti Fca A Torino, al Lingotto, bandiere a mezz’asta per la scomparsa dell’ex ad. Minuti di silenzio in tutte le fabbriche: da Pomigliano d’Arco al reparto logistico di Nola, fino a Melfi, in provincia di Potenza Parole chiave: ...

Fca - auto elettrica e polo del lusso nel futuro deGli stabilimenti italiani : Sostiene Di Maio che «dopo anni in cui ci dicevano che non possono essere messi soldi pubblici per progetti industriali privati», oggi «si può pensare di mettere molti soldi, ad esempio nell’auto elettrica, ma anche in tante altre cose», come un nuovo piano sui bus. Ospite de La7 il ministro dello Sviluppo ieri ha abbozzato un nuovo programma di po...

Il segretario della Uilm Rocco Palombella : "NeGli stabilimenti italiani c'è molta preoccupazione - Altavilla fuori da Fca apre grandi incognite" : Il comando al "non italiano" Mike Manley, l'uscita del responsabile per le attività europee del gruppo Alfredo Altavilla, le incognite che si aprono per gli stabilimenti italiani. Il dopo Marchionne in Fca suscita panico e incertezza tra gli operai. Il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, contattato da Huffpost, sintetizza così il momento difficile che sta attraversando la base: "I lavoratori stanno vivendo gli eventi ...

"Noi operai stringiamo la cinghia mentre la società spende 400 milioni per Cristiano Ronaldo". Scioperi e proteste neGli stabilimenti Fca : E alla fine è arrivato anche lo sciopero: "È inaccettabile che mentre ai lavoratori di fca e cnhi l'azienda continui a chiedere da anni enormi sacrifici a livello economico la stessa decida di spendere centinaia di milioni di euro per l'acquisto di un calciatore". È Quanto si legge in una nota diramata dall'usb di melfi, a proposito dello stabilimento fca della basilicata, dopo l'ufficializzazione dell'acquisto di Cristiano ...