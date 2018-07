Gli orsi delle Giudicarie si nutrono di sola carne | Dallapiccola | ' ' Comportamento

Ryanair - per lo sciopero miGliaia di passeggeri a terra : in fila per i rimborsi : Sono migliaia i passeggeri coinvolti dalla cancellazione di 132 voli Ryanair solo in Italia nelle ultime ore. Ma i viaggiatori coinvolti nell'agitazione - ricorda il Codacons - 'possono agire nei ...

MACGYVER 2/ Anticipazioni 25 luGlio : "Trappola per orsi" e "Luna di miele" i nuovi episodi : MACGYVER 2, le Anticipazioni dei nuovi episodi in onda su Rai 2 questa sera, 25 luglio 2018. Ecco cosa accade in "Trappola per orsi" e "Luna di miele" (Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 10:01:00 GMT)

Napoli - consiGliere comunale e il marito sotto accusa : 'Pacchetti di voti per accedere ai corsi regionali' : Pacchetti di voti in cambio di corsi di formazione finanziati dalla Regione. Intere famiglie in strada per raccogliere voti, rappresentanti di lista e candidati alle ultime amministrative finiti sotto ...

L'Inps di Tito Boeri sbaGlia i calcoli : un assegno su quattro è sballato - scattano i rimborsi : L'Inps sbaglia i conti e si tiene ogni mese centinaia di euro che dovrebbe invece versare ai suoi iscritti. Se ne accorgono due trevigiani che prima protestano, inascoltati, con i funzionari locali, e ...

Concorsi Istituzioni Pubbliche : invio CV entro luGlio-agosto-settembre 2018 : Sono stati indetti alcuni bandi di concorso pubblico da parte di varie Istituzioni Pubbliche [VIDEO]al fine di assumere ulteriori profili qualificati da collocare con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e in un percorso formativo professionalizzante presso le sedi occupazionali provinciali e regionali di Milano, Roma, Firenze, Torino, Verona, Venezia, Bologna, Napoli, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e ...

Basket - Mondiali Under 17 femminili : riscatto Italia - battuta la Cina nella seconda del girone. Natali - Gilli e Orsili suGli scudi : Bel successo dell’Italia nella seconda giornata dei Mondiali Under 17 femminili in corso di svolgimento a Minsk (Bielorussia). Le azzurre hanno superato per 72-57 la Cina nella seconda partita del girone B, raggiungendole nella classifica dello stesso. Martedì, alle 17:15, sarà il Mali a testare nuovamente le ambizioni azzurre. Delle ragazze allenate da Roberto Riccardi si sono messe in particolare luce Giulia Natali con 21 punti, Caterina ...

Muore nello schianto in auto - il suo cane lo veGlia fino all'arrivo dei soccorsi : Una notizia che sta commuovendo tutta l'Italia, quella che giunge da Arcore, Monza-Brianza, , dove ieri mattina un uomo di 74 anni si è schiantato in auto ed è morto . Il cane , che viaggiava con lui, ...

ModiGliani e le sue donne - Paul Newman - il Borsino deGli artisti su FIRST Arte : ... ABìCinema focalizzato sulla lettera N come neorealismo ma anche come Paul Newman: sono i servizi di copertina di questo week end di FIRST Arte , il sito lanciato da FIRSTonline sul mondo e il ...

Arpino Con 'ProssimaMente' tornano a vivere Gli scorsi 'incustoditi' : ... da sempre, organizzano eventi ed intraprendono iniziative a sostegno dell' immagine della Terra di Cicerone: spettacoli, concorsi fotografici, mostre, rassegne cinematografiche, manifestazioni ...

Turista muore sui Sibillini mentre fa un'escursione a Poggiodomo. Il fiGlio prova a salvarla. Inutili i soccorsi : POGGIODOMO - Una Turista austriaca di 75 anni è deceduta nel primo pomeriggio di sabato 21 Luglio mentre stava effettuando una escursione in compagnia del figlio.Come riferisce una nota dell'Azienda ...

Una storia che sta commuovendo la Lombardia e che ha già fatto il giro d'Italia testimoniando, nella tragedia, il profondo amore che lega gli animali ai loro padroni.

NOIPA CEDOLINO LUGliO 2018/ Ultime notizie - pagamento stipendi : i chiarimenti su rimborsi e trattenute Irpef : NOIPA CEDOLINO LUGLIO 2018, pagamento stipendi: "Lunedì 23 esigibilità emissione urgente". Ultime notizie: chiarimenti sul conguaglio Irpef che era atteso in busta paga(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 18:41:00 GMT)

Madre e fiGlio lasciati morire in mare - il giallo dei soccorsi : Due motovedette, almeno due salvataggi e il mistero di quei tre corpi recuperati dalla nave della ong Open Arms martedì mattina: ancora in vita la camerunense Josephine, poi i cadaveri di una...

