Gli italiani e gli spettacoli | male il cinema | bene lo sport

"Abbiamo video di te che guardi i porno". Il ricatto-truffa deGli hacker a centinaia di italiani : E se la scatola nera venisse violata? Se il nostro computer, custode di appunti, email di lavoro, diari, foto, documenti, finisse nelle mani sbagliate? È questo che sta accadendo a centinaia di persone in tutta Italia in questi giorni, ricattate da hacker senza scrupoli che contattano le vittime tramite email e tentano di riscuotere il loro bottino in bitcoin. La lista dei colpiti vedrebbe coinvolti imprenditori, vertici di aziende ...

Marte - l’annuncio deGli scienziati italiani : “Abbiamo trovato un lago di acqua liquida nel sottosuolo”. Si apre la caccia a possibili tracce di vita aliena batterica : Raffigurazione di Mars Express che sonda l’emisfero sud di Marte. Crediti: USGS Astrogeology Science Center, Arizona State University, ESA, INAF. Elaborazione grafica di Davide Coero Borga – Media INAF Un balzo in avanti straordinario è stato compiuto dagli scienziati italiani nella storia dell’esplorazione di Marte. Il più prezioso degli elementi, l’acqua, la cui presenza sulla Terra è sinonimo di vita, è stato trovato per la prima volta ...

Basket - Gli italiani che giocheranno nei campionati esteri nella stagione 2018-2019 : Poche novità, ma significative e ovunque. Questo è il responso di ciò che dice la voce “cestisti italiani che giocano fuori dall’Italia”. Gli azzurri in NBA sono sempre due, così come sono tre quelli impegnati in Eurolega, mentre se ne aggiunge uno in Liga Endesa (alias Liga ACB) e un altro nel campionato universitario americano, l’NCAA. Andiamo a vedere il tutto con ordine. DANILO GALLINARI L’ultima stagione del ...

Sergio Marchionne - la morte del manager colpisce i politici italiani : i messaggi di cordoGlio : Il mondo della politica si stringe intorno alla famiglia di Sergio Marchionne, il manager italiano scomparso in mattinata: i messaggi a lui dedicati Sergio Marchionne, dopo una carriera contraddistinta da successi, è morto all’età di 66 anni. Nei giorni scorsi si era appreso che il manager si trovava in uno stato di coma irreversibile, dopo l’intervento alla spalla destra, risalente a fine di giugno. Una notizia che ha ...

Ryanair lascia a terra miGliaia di italiani : la lista dei voli cancellati per lo sciopero : Ryanair lascia a terra migliaia di passeggeri: colpa della cancellazione di 132 voli solo in Italia nelle ultime ore, 600 in tutto, il 12 per cento del traffico aereo totale di Ryanair. ...

Festival di Venezia 2018 - sono tre Gli italiani selezionati : sono tre i film italiani in concorso alla 75esima Mostra del cinema di Venezia . Si tratta di Suspiria di Luca Guadagnino, con Dakota Johnson e Tilda Swinton,, Capri-revolution di Mario Martone, con ...

"Se non paghi in bitcoin - ti mostriamo mentre vedi porno". Il ricatto mail aGli utenti italiani : "Paga o ti mostriamo mentre vedi i porno", ecco il ricatto di cui sono rimasti vittima nel nostro Paese centinaia di imprenditori, dipendenti di aziende pubbliche, professori universitari, figure istituzionali. Sembra un episodio tratto da Black Mirror e invece è un'inquietante realtà, su cui sta indagando la Polizia Postale, come riportato oggi dal Corriere della Sera.Il contenuto del messaggio minaccioso è sempre lo ...

Scherma - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di giovedì 26 luglio. Tutti Gli italiani in gara : Settima giornata dei Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Si assegnano le medaglie nelle prove a squadre (spada maschile e fioretto femminile). Inizieranno anche i primi assalti (fino ai quarti) delle prove a squadre di fioretto maschile e sciabola femminile AZZURRI IN PEDANA Fioretto femminile: Alice Volpi, Arianna Errigo, Camilla Mancini, Chiara Cini Spada maschile: Paolo Pizzo, Marco Fichera, Andrea Santarelli, Enrico ...

Sondaggi politici elettorali : M5S torna al comando - il decreto dignità piace aGli italiani : Il Movimento 5 Stelle torna a crescere nelle intenzioni di voto [VIDEO] di IPSOS. Gli ultimi Sondaggi politici pubblicati dall’istituto di ricerche, registrano un incremento dell’1,7% da parte dei grillini, che sale al 31,5% e sopravanza la Lega. Il partito di Matteo Salvini perde leggermente terreno -0,2% e scivola al 31%. La terza forza politica resta il PD, tornato a calare -1,9%. Sembrava ci fosse una ripresa, invece, nelle ultime settimane ...

Incendi in Grecia - la paura deGli italiani rinchiusi in hotel : «Il cielo era di fuoco» : Il suono continuo delle sirene e il colore del fuoco nel cielo: dai vetri dei pullman che li traghettavano tra aeroporti e alberghi, decine di turisti italiani hanno avvertito solo l'eco...

“Una rivoluzione”. Festival di Sanremo - cambia tutto : Gli italiani spiazzati dalle novità : Una vera e propria rivoluzione, dopo che già l’anno scorso il Festival di Sanremo ne aveva viste delle belle ed era stato complessivamente acclamato come una delle edizioni più belle nella storia della kermesse musicale. Merito soprattutto del trio alla guida, con Claudio Baglioni affiancato da Michelle Hunziker, onnipresente, e Pierfrancesco Favino, discreto ma perfetto al momento di prendersi la scena. Lo stesso Baglioni è stato ...

