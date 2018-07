Gli investitori esteri scaricano i BTp | a maggio vendite record

Gli investitori esteri scaricano i BTp : a maggio vendite per oltre 33 miliardi : Nel mese di maggio, quando i titoli di Stato italiani sono tornati nel mirino della speculazione per via delle incertezze legate all'agenda di politica economica del nuovo governo, gli investitori

Economia globale in rallentamento - ma per Gli investitori non ci saranno problemi : ... ricordandoci come i mercati azionari saranno sempre contraddistinti da sorprese positive o negative , e che un rallentamento dell'Economia non implica necessariamente mercati più deboli . A ...

FCA/ I rumors su Marchionne che agitano Gli investitori : Non c’è dubbio che Sergio Marchionne sia importante per il futuro di Fca e Ferrari. Per questo i rumors sul suo stato di salute preoccupano gli investitori. PAOLO ANNONI(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 06:03:00 GMT)FCA/ Trump e Marchionne fanno vacillare la piena occupazione in Italia, di F. OppedisanoSPILLO/ La domanda del Financial Times che mette in imbarazzo M5s, di P. Annoni

C'è valore per Gli investitori nell'US Healthcare? : Per individuarle però, occorre un'approfondita capacità di analisi del settore sanitario statunitense, che è cresciuto più rapidamente rispetto all'economia in generale, raggiungendo il 17,9% del PIL ...

Investimenti immobiliari in calo - ma aumentano Gli investitori italiani : Il 2018 appare in controtendenza rispetto al 2017 per gli Investimenti immobiliari, secondo un’analisi di Cushman & Wakefield. Nella prima metà del 2018 gli Investimenti immobiliari sono calati del 40% circa...

3 azioni nel mirino deGli investitori mondiali : Apple ha rivoluzionato il mondo con il suo iPhone diventato prodotto di consumo, inoltre ha potenziato il suo ecosistema di servizi, in perenne espansione, e la sua capacità di aumentare il valore ...

Brexit - si allontana accordo con l'UE : cosa devono fare Gli investitori? : Le merci importate più costose potrebbero spremere la spesa dei consumatori, diventando un freno per l'economia, oltre che ridurre i margini per le imprese. Ad ogni modo, non mancano di certo gli ...

Germania - fiducia deGli investitori luglio crolla a minimi 6 anni : Roma, 10 lug., askanews, - Nuova caduta del clima di fiducia degli investitori in Germania, con l'indice elaborato dalla società di ricerche Zew che ha accusato una contrazione di 8,6 punti a luglio ...

Zona Euro - in rimonta la fiducia deGli investitori : Migliora l'indice Sentix sulla fiducia degli investitori in Europa dopo il passo indietro registrato a giugno. Secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Istituto Sentix tedesco, che mensilmente ...

Guerra dei dazi - le strategie deGli investitori per sopravvivere : Le classi di investimento più a rischio come azioni e mercati emergenti sono quelle più esposte alle notizie negative ma anche quelle che potrebbero beneficiare di un eventuale spiraglio nelle trattative . Canada e Messico i più vulnerabili. Sul fronte valutario la corsa del dollaro potrebbe avere il fiato corto...

Come Gli investitori si preparano alla guerra commerciale Trump-Cina : La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina entra ancora?più nel vivo, con l'ultimo botta e risposta tra Washington e Pechino. Trump minaccia dazi del 10% su prodotti cinesi per un...

Il debito pubblico italiano in mano aGli investitori stranieri. Ecco da chi dipende il futuro del nostro Paese : Per l'Italia esiste una sola via di fuga: avviare dei provvedimenti capaci di abbattere il debito pubblico e innescare dei meccanismi virtuoso tali da far ripartire l'economia. 16 giugno 2018 Diventa ...

