Gli incendi devastano la Grecia | anche l’Italia è a rischio | 6 Regioni senza aerei

Qual è la situazione deGli incendi in Italia quest'anno : Gli incendi che da un paio di giorni hanno colpito la Grecia spaventano l’Italia, soprattutto nel ricordo di quanto accaduto la scorsa estate. “Il nostro Paese è pronto – rassicura Luigi D’Angelo, direttore dell’ufficio emergenze della Protezione Civile -, ha un dispositivo che va avanti da anni e purtroppo anche un’esperienza molto importante”. Raggiunto da Agi, D’Angelo ha fatto il punto ...

Incendio doloso dal fruttivendolo : danni per miGliaia di euro : Un Incendio probabilmente doloso agita gli animi del tranquillo quartiere di Via Crotte a Brescia: a pagare dazio per il blitz incendiario è il negozio 'Alì Frutta & Verdura' , gestito da una famiglia ...

Previsioni Meteo : grande ondata di caldo sull’Europa occidentale mentre divampano Gli incendi in Grecia e Svezia : Un luglio caldo su gran parte dell’Europa occidentale raggiungerà un altro livello in questa settimana a causa di un’ondata di calore che si sta creando dalla Spagna alla Scandinavia, secondo AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense. Tutti coloro che si ritroveranno al centro di questa ondata saranno esposti ad un rischio maggiore di malattie legate al caldo, come i colpi di calore, soprattutto bambini e anziani. Le notti calde ...

Perché - nonostante Gli incendi - nessuno ha proclamato che #siamotuttigreci : Come Omero anche Facebook quandoque dormitat e stamattina ho dovuto andare a scavare fra le opzioni della mia immagine del profilo per scoprire che era possibile decorarla con una bandiera greca listata a lutto. Naturalmente la cornicetta dimostrativa virtuale m’interessa ben poco ma mi serviva scop

Incendio in Grecia - il cordoGlio di Manolas : 'Non ho parole - forza e coraggio!' : Immancabile la solidarietà giunta alla Grecia da tutto il mondo a partire dall'Italia. Una catastrofe che ha rievocato un'altra strage causata dalle fiamme nel 2007, quando 60 persone morirono nei ...

Protezione Civile - Borrelli : lotta aGli incendi con il controllo satellitare : Per combattere i piromani la Protezione Civile è pronta a far partire il controllo satellitare di tutta l’Italia, “un grande progetto curato insieme all’Agenzia spaziale italiana“, spiega il capo del Dipartimento, Angelo Borrelli, in un’intervista a La Stampa: “E’ pronto, speriamo che entri in funzione gia’ il prossimo anno“. I satelliti “ci consentono di tenere sotto controllo tutta ...

Incendi in Grecia - Atene “indebolita” dai taGli alla Protezione civile : Incendi in Grecia, Atene “indebolita” dai tagli alla Protezione civile Incendi in Grecia, Atene “indebolita” dai tagli alla Protezione civile Continua a leggere L'articolo Incendi in Grecia, Atene “indebolita” dai tagli alla Protezione civile proviene da NewsGo.

Grecia - l'Attica devastata daGli incendi. Accertate almeno 74 vittime - 550 feriti : La Grecia è sotto choc per i focolai divampati nell'Attica e che hanno causato di 74 vittime Accertate e almeno 550 feriti. Questo l'ultimo tragico bilancio ufficiale degli incendi che hanno colpito ...

Il giorno dopo Gli incendi in Grecia : Le fiamme sono quasi tutte sotto controllo, ma ci sono almeno 74 morti e ancora decine di dispersi: il governo parla di "tragedia indicibile", mentre la magistratura indaga sulle cause The post Il giorno dopo gli incendi in Grecia appeared first on Il Post.

Incendi in Grecia - la paura deGli italiani rinchiusi in hotel : «Il cielo era di fuoco» : Il suono continuo delle sirene e il colore del fuoco nel cielo: dai vetri dei pullman che li traghettavano tra aeroporti e alberghi, decine di turisti italiani hanno avvertito solo l'eco...

Incendi - evacuate abitazioni a La Maddalena : due roghi spenti con Gli elicotteri : Tre gli Incendi che oggi sono divampati in Sardegna. Due elicotteri sono intervenuti per l’Incendio che ha lambito l’abitato di La Maddalena (Ss) , in località Moneta. Il personale della stazione locale del Corpo forestale, insieme a una squadra dell’Agenzia Forestas hanno coadiuvato le operazioni dirette dai Vigili del fuoco di La Madalena, che hanno anche disposto l’evacuazione di una ventina di famiglie, ora tutte ...

Prima di tutto il disastro per il fuoco in Grecia, tra notizie che aggiornano drammaticamente il numero delle vittime e nuove testimonianze sui fronti degli incendi e le difficoltà enormi dei soccorsi.