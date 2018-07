Giuseppe Berta | «Sergio Marchionne | il rivoluzionario»

vanityfair

(Di mercoledì 25 luglio 2018) «Simpatico, curioso, con una cultura non banale». Èdescritto da, storico e docente di Storia dell’Economia all’Università Bocconi di Milano. È unprivato, quello di una chiacchierata a tavola, che raccontache ha diretto l’Archivio Storico Fiat dal 1996 al 2002, ma è anche il manager, il professionista, l’uomo per cui il termine più usato è. «Per capire cosa ha cambiato», dice, «bisogna sapere cosa c’era prima: un mondo pesantemente gerarchico. C’era un management forte e autoritario, più che autorevole, ma che mancava sistematicamente i risultati. Quando succedeva andava dall’Avvocato Gianni Agnelli e gli diceva che non ce l’aveva fatta, ma che l’anno successivo sarebbe stato diverso. Invece le cose andavano sempre peggio». La Fiat era avvitata su se stessa. Erano gli anni dell’accordo ...