Giovanni Tria | “Flat tax nella prossima legge di bilancio e pace fiscale per aiutare chi

Giovanni Tria avverte Matteo Salvini : sulle nomine Rai decido io : Le nomine Rai mettono a dura prova l'equilibrio nel Governo. "Oggi abbiamo fissato una riunione" ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi, spiegando che "noi su queste nomine - fermo restando che c'è un ministro competente e una delibera del Cdm - usiamo un metodo che sta dando dei frutti, quello di confrontarsi, di parlarsi francamente tra il presidente del Consiglio dei ...

Il ministro dell’Economia Giovanni Tria : “Se la crescita rallenta - il programma di governo non sarà applicato integralmente” : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha dichiarato che il programma di governo verrà applicato nel pieno rispetto dei vincoli europei perché’ "è nostra volontà applicare il programma del governo mantenendosi ovviamente entro quei limiti di bilancio necessari per conservare la fiducia dei mercati ed evitare l'instabilità".Continua a leggere

Perché Giovanni Tria non è stato cacciato. Retroscena horror : quello che non ci dicono : Blindato, blindatissimo. Né Lega né M5s si fidano del ministro dell'Economia Giovanni Tria , un tecnico che fa asse con il Quirinale e con il premier Giuseppe Conte , non parla con Luigi Di Maio né con Matteo Salvini , ma solo con Giancarlo Giorgetti , e, forse, ...

Giuseppe Conte - Giovanni Tria e Sergio Mattarella : giù la testa. La clamorosa vittoria di Salvini e Di Maio : Il suo nome è venuto fuori dal vertice a quattro di questa mattina a Palazzo Chigi, a cui hanno partecipato il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Giovanni Tria , il vicepremier Luigi ...

Giovanni Tria - il clamoroso retroscena dal governo : parla solo con Giuseppe Conte - il sospetto di Di Maio : Il ministro dell'Economia , che avrà una parola pesantissima su flat tax e reddito di cittadinanza , a molti esponenti di Lega e M5s sembra voler fare muro, magari in stretta asse con il Quirinale . ...

Il rallentamento della crescita complica il lavoro di Giovanni Tria : "Nel 2019 impatto anche su Italia" : Moderatamente fiducioso sul 2018, più preoccupato per il 2019. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria in audizione in commissione Finanze al Senato ha parlato dell'andamento della crescita economica italiana, oggetto delle previsioni dei principali istituti nazionali e internazionali negli ultimi giorni.L'economia italiana, ha detto registra "tassi di crescita positivi" ma "a ritmo lievemente inferiore a quello medio del 2017" e "per ...

Giovanni Tria - il ministro infiltrato contro Lega e M5s : così inginocchia l'Italia alla Cina : Il ministro dell'Economia sa di avere una missione complicatissima per 2019. Una volta finita la stagione del Quantitative easing della Banca centrale europea, lo Stato italiano dovrà darsi da fare ...

Luigi Di Maio - il delirio sul decreto manomesso? Nel mirino gli uomini di Giovanni Tria : chi vuole far fuori : Una 'manomissione' che sarebbe stata compita dal ministero dell'Economia di Giovanni Tria . Ma dietro al delirio di Di Maio, sottolinea Repubblica , c'è un obiettivo ben preciso: il fortino di Tria, ...

Giovanni Tria "ammazza" il cigno nero di Paolo Savona : "Io non considero i cigni neri sennò non dovrei mai uscire di casa perchè potrebbe cadermi una tegola in testa e potrei morire. Ma io sono avventuroso e quindi esco di casa". Così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, al termine della riunione dell'Ecofin a Bruxelles, ha risposto alle domande dei giornalisti che chiedevano un commento alle parole del ministro degli Affari europei, Paolo Savona, che aveva evocato 'il ...

Giovanni Tria promuove Andrea Rivera come dg del Tesoro : l'uomo che ha rovinato le banche : Per il governo di Giuseppe Conte sembra oramai cosa fatta: ad ore verrà ufficializzata la nomina di Alessandro Rivera alla direzione generale del ministero dell'Economia e delle Finanze guidato da Giovanni Tria. Un dirigente relativamente giovane , classe 1970, che era già stato in pole position per quel ruolo nel 2015, quando premier era ancora Matteo Renzi. ...

Facciamo il tifo per Giovanni Tria : La strategia corretta del ministro dell'conomia potrebbe fallire per le condizioni politico-istituzionali imposte dal resto del governo Salvini-Di Maio

La prudenza di Giovanni Tria : In un'intervista a Bloomberg il ministro dell'Economia ha ripreso alcune promesse elettorali di M5S e Lega, precisando però che non aumenterà il deficit The post La prudenza di Giovanni Tria appeared first on Il Post.

Giovanni Tria : "Reddito di cittadinanza e taglio delle tasse vanno di pari passo" : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha rilasciato un'intervista a Bloomberg nella quale ha parlato di reddito di cittadinanza, taglio delle tasse, deficit ed euro. Per quanto riguarda i primi due punti fondamentali del contratto di governo tra Lega e MoVimento 5 Stelle, Tria ha detto che il reddito di cittadinanza e il taglio delle tasse devono "andare di pari passo" perché sono misure "necessarie per cambiare il sistema e sostenere la ...

