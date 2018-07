Giornata di super lavoro per i vigili del fuoco | distrutti ulivi e pini secolari

Wimbledon 2018 : la prima Giornata. Subito Federer e S.Williams. Super sfida Dimitrov-Wawrinka. Cinque azzurri in campo : La tradizione va rispettata e a Wimbledon lo sanno benissimo. Proprio per questo motivo ad aprire il programma sul Centrale sarà il campione in carica Roger Federer. Lo svizzera se la vedrà con il serbo Dusan Lajovic, numero 57 del mondo che non ha mai raggiunto il terzo turno ai Championships. Una sfida tra rovesci ad una mano e sicuramente un buon esordio per Federer per entrare a pieno ritmo nel torneo. Sarà anche il giorno di Serena ...

Volley - Nations League 2018 : 12^ Giornata - risultati e classifica. Italia settima - serve l’impresa per la Final Six. Crollo Brasile - Serbia super : Si è conclusa la dodicesima giornata della Nations League 2018 di Volley maschile. La corsa verso la Final Six è entrata nel vivo, mancano soltanto tre partite al termine della fase preliminare. L’Italia si trova in settimana posizione e ora è chiamata a un’impresa per strappare i pass per gli atti conclusivi. Di seguito tutti i risultati e la nuova classifica. A Seoul (Corea del Sud) Australia vs Italia 3-1 (27-25; 18-25; ...

Pallamano - Adriatic Cup 2018 : l’Italia supera la Turchia nella prima Giornata - vince anche l’Ucraina : Si è aperta quest’oggi l’Adriatic Cup, torneo internazionale di Pallamano maschile, con la Nazionale italiana guidata da Riccardo Trillini che nella prima giornata ha sconfitto 30-29 la Turchia, al termine di una sfida molto tirata ed avvincente. Una gara all’insegna dell’equilibrio nelle prime fasi, con le due squadre capaci di battagliare su ogni palla, tenendo il punteggio in bilico fino al 24′, quando un allungo ...

Superbike - Davies e Melandri non brillano in Gara-1 a Donington : Giornata da dimenticate per il team Ducati : L’ottavo posto di Davies e il ventiduesimo di Melandri non strappano al team Ducati un sorriso al termine di Gara-1 a Donington Gara 1 del sesto round del Campionato Mondiale Superbike, in scena a Donington (Regno Unito), si è rivelata più difficile del previsto per il team Aruba.it Racing – Ducati. Chaz Davies e Marco Melandri hanno lottato caparbiamente ma sono stati penalizzati a partire da una Superpole complicata, conclusa ...