Giorgio Mastrota “choc” Dopo 20 anni di televendite | è “finito” così Nessuno lo avrebbe

caffeinamagazine

: 'Ho attraversato dei momenti difficili, ho dovuto dire no alla Rai'. L'intervista verità a Libero - Libero_official : 'Ho attraversato dei momenti difficili, ho dovuto dire no alla Rai'. L'intervista verità a Libero - enn_0000 : RT @LadyFalenaIvana: GIORGIO MASTROTA È TORNATO...TREMATE,TREMATE. Cosaa?Ancora non hai comprato #Moments?e cosa aspetti Mondial Casa ti as… - RosaRosymikady : RT @LadyFalenaIvana: GIORGIO MASTROTA È TORNATO...TREMATE,TREMATE. Cosaa?Ancora non hai comprato #Moments?e cosa aspetti Mondial Casa ti as… -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Prima era un conduttore di tutto rispetto. Lavorava moltissimo in televisione. Poi, però, qualcosa è cambiato nella vita dila rottura con la ex moglie Natalia Estrada per lui, però, tutto è cambiato. Niente più televisione, nel senso di “niente più conduzioni televisive”. Per lui solo. Le fa bene, per carità. Ma perché deve fare solo? Asembra giusto anche perchéè sempre stato uno simpatico, una “a posto”, di quelli chemeritato di più. Ebbene, amici e amiche, ecco la notizia bomba che aspettavate da decenni.vent’di solesi prepara a tornare in tv, in prima serata: interpreterà se stesso, ma in una versione cattivissima. Ma dai! Sì, sarà il protagonista della nuova serie Romolo + Giuly in onda dal 17 settembre su Fox (canale 112, Sky). Di che si tratta? Si tratta di ...