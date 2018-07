Giochi ' 26 | per gli impianti ci sono 60 mln

La strategia di 2K Games : investire maggiori risorse per la creazione di Giochi : 2K Games ha avuto un E3 insolitamente tranquillo quest'anno, ma questo non significa che la compagnia non sia impegnata o che non abbia qualche sorpresa in serbo per il futuro.E proprio delle strategie future ha parlato il presidente della compagnia, David Ismailer, a Games Industry, confermando che l'azienda si baserà essenzialmente su 3 punti cardine.Innanzitutto, i giochi. 2K ha in programma un maggiore investimento di risorse per la ...

Silent Hill : Homecoming e Silent Hill : HD Collection sono i nuovi Giochi retrocompatibili per Xbox One : La lista dei giochi retrocompatibili per Xbox One si amplia con delle gradite aggiunte che portano un po' più horror al catalogo in continua espansione.Come riporta Dualshockers, Major Nelson ha recentemente annunciato su Twitter che ora Silent Hill: Homecoming e Silent Hill: HD Collection saranno disponibili come giochi Xbox 360 retrocompatibili per Xbox One. Silent Hill: HD Collection è un remaster di Silent Hill 2 e Silent Hill 3 ...

Oltre 80 App - Giochi ed Icon Pack Scontati e Gratis per Android 24 luglio 2018 : Più di 80 tra applicazioni e Giochi Gratis e scontate 24 luglio 2018. Ecco l’elenco di Giochi e app Gratis o scontate per Android Ancora Oltre 80 applicazioni e Giochi Gratis e scontate per Android 24 luglio 2018 Aggiorniamo la lista delle applicazioni Gratis o scontate ed ora sono Oltre 80 app scontate tantissime applicazioni […]

Sony sul suo show E3 2018 : "volevamo riprendere lo spirito dei Giochi per il pubblico dal vivo" : Mentre Sony ha mostrato alcuni giochi davvero spettacolari durante il suo show E3 di quest'anno, Death Stranding, The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima e Spider-Man, hanno anche presentato il tanto atteso remake di Resident Evil 2 sul loro palcoscenico, tuttavia lo spettacolo è stato ampiamente ritenuto non ottimale dai fan.Molto di questo ha avuto a che fare con il formato bizzarro - è stato un tuffo nei quattro giochi menzionati sopra, che ...

“Non ho tempo per la fidanzata” : lascia la sexy meteorina per i videoGiochi : Il lavoro viene prima di tutto, anche dell'amore. Soprattutto se si tratta di giocare ai videogiochi. Ha fatto scalpore sui social la decisione comunicata ai suoi fan dallo

Play Store : più di 90 app e Giochi Android in offerta per iniziare bene la giornata : Ci sono più di 90 tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 46 gratis) sul Play Store. Esiste un modo migliore per iniziare bene la giornata? L'articolo Play Store: più di 90 app e giochi Android in offerta per iniziare bene la giornata proviene da TuttoAndroid.

Giochi gratis di agosto per Xbox One : le previsioni sui Games With Gold : I Games With Gold di agosto 2018 avranno novità interessanti anche per i titoli destinati a Xbox One. Dopo le previsioni sui Giochi gratis del PlayStation Plus è giunto il momento di svelare tutte le indiscrezioni legate ai Giochi gratuiti per Xbox One che potrebbero essere inseriti tra i Games With Gold di agosto. I primi rumor sono state pubblicati dal portale Gearnuke, che ha così reso noto quella che potrebbe essere la lista con alcuni ...

VideoGiochi come sport olimpico? Il CIO ospita un forum per discutere della questione : L'organo di governo per i Giochi Olimpici, il Comitato Internazionale delle Olimpiadi (CIO), ha ospitato un forum nel fine settimana per discutere le possibilità di rendere gli esport parte della competizione globale nel 2024 a Parigi.Il forum, tenutosi a Losanna, in Svizzera, ha visto il CIO e la Global Association of International sports Federations (GAISF) aprire un dialogo sulla parte competitiva dei Videogiochi davanti a una folla di oltre ...

Estate 2018 - i migliori videoGiochi per Switch e smartphone : L’Estate, quale momento migliore per dedicarti a te stesso? Andare a correre per due ore al tramonto, sgambare su e giù per le colline in bici. Leggerti tutta la trilogia Southern Reach che non sarà un pachiderma di millemila pagine come i Pilastri della Terra, ma non hai avuto comunque il tempo durante l’anno. Binge watching fino a tarda notte. E chiudere le ultime dieci ore di quel gioco… Ma trascinarti Xbox o PS4 al mare e in montagna è uno ...

10 App - Giochi ed Icon Pack Scontati e Gratis per Android nel Weekend 21-22 luglio 2018 : Più di 100 tra applicazioni e Giochi Gratis e scontate 21-22 luglio 2018. Ecco l’elenco di Giochi e app Gratis o scontate per Android Ancora oltre 100 applicazioni e Giochi Gratis e scontate per Android 21-22 luglio 2018 Aggiorniamo la lista delle applicazioni Gratis o scontate ed ora sono oltre 100 app scontate tantissime applicazioni […]

Giochi educativi : sono utili ai bambini? La parola agli esperti : Circostanza impossibile secondo gli esperti, perché come hanno dimostrato gli studi scientifici nei primissimi anni di vita i bebè non sono in grado di capire il mondo scritto . sono troppo piccoli! ...