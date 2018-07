Ginnastica | Vanessa Ferrari ritorna | “Obiettivo Olimpiadi 2020! Sogno la medaglia | voglio

oasport

(Di mercoledì 25 luglio 2018)si è dimostrata per l’ennesima volta una Campionessa infinita, una vera e propria Araba Fenice che non si arrende di fronte a nulla, una ginnasta caparbia che non si è fatta abbattere dall’infortunio al tendine d’Achille procurato durante gli ultimi Mondiali e che con grinta ha cercato di recuperare per regalarsi l’ultima chance. La bresciana è tornata ufficialmente ad allenarsi da un paio di settimane con il mirino puntato sulledi Tokyo 2020 come ha dichiarato in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: “Sì, obiettivo, Olimpiade 2020. Sono finalmente tornata in palestra dopo un lungo periodo di riabilitazione, ci voleva. Non è da tanto che mi alleno, sono tornata al PalAlgeco da due settimane“. La fissa dellaa cinque, dopo due amari quarti posti, è una costante nella vita della Cannibale di ...