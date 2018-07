Ginnastica | Olimpiadi 2020 | come può qualificarsi Vanessa Ferrari? Si punta alla Coppa

oasport

(Di mercoledì 25 luglio 2018)non molla edritto alledi Tokyo: dopo il brutto infortunio patito agli ultimi Mondiali, la bresciana è tornata ad allenarsi e vuole partecipareprossima rassegna a cinque cerchi con il serio obiettivo di conquistare l’unica medaglia che le manca in un palmares già leggendario. La Farfdi Orzinuovi avrà quasi 30 anni al momento della competizione, parteciperà alleper la quarta volta in carriera e proverà a fare saltare il banco dopo due amari quarti posti. Non sarà facile ma l’allieva di Enrico Casella lavora esclusivamente per questo obiettivo. Non sarà però sempliceall’apmento., infatti, dovràre sul percorso da individualista e non potrà ormai più fare parte della squadra: il nostro team dovràre su 4 atlete solide su tutti gli attrezzi in modo da poterre a qualcosa ...