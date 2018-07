Giffoni 2018 | le novità Rai per bambini e ragazzi

Giffoni Film Festival 2018 - Sam Claflin presenta l'emozionante Resta con me : C'è un motivo per cui siamo al mondo e, qualsiasi sia, vale la pena combattere per esso» . Foto: © Courtesy Of Giffoni Film Festival

Giffoni Film Festival 2018 - i voti ai look : A Giffoni Valle Piana, paesino in provincia di Salerno, anche quest’anno, come da 48 anni a questa parte, ha aperto i battenti il celebre Giffoni Film Festival, manifestazione cinematografica interamente dedicata ai Film per ragazzi. il Festival, che si svolge dal 20 al 28 luglio, prevede una lunga serie di incontri e proiezioni, giudicate da una giuria che decreterà i premi finali caratterizzata dall’essere composta da 5601 ...

Il “Microcosmo” dell’ENEA al Giffoni Film Festival 2018 : ENEA presenta al 48° Giffoni Film Festival il primo “Microcosmo” per la coltivazione al chiuso e in ambienti estremi delle piante. La presentazione avverrà il prossimo 25 luglio nel corso della Masterclass Green della storica manifestazione internazionale del cinema per ragazzi (conosciuta dal 2009 anche come Giffoni Experience), che si svolge dal 20-28 luglio a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. Dedicata ai temi dell’ambiente, delle ...

Giffoni Film Festival 2018 24 luglio : programma - incontri - ospiti : Giffoni Film Festival 2018 24 luglio. Oggi martedì 24 luglio 2018 è la sesta giornata alla celebre kermesse che si tiene ogni anno a Giffoni. Ecco di seguito programma, incontri, ospiti di oggi tra cui Max Gazzè, Lodovica Comello, Diodato. TUTTO SU #GFF2018 Giffoni Film Festival 2018 24 luglio Sala Truffaut: programma, incontri, ospiti 10:00 Generator +13 Cross My Heart by Luc Picard (Canada, 2017, 102’) a seguire: ...

Giffoni Film Festival 2018 23 luglio : programma - incontri - ospiti : Giffoni Film Festival 2018 23 luglio. Oggi lunedì 23 luglio 2018 è la quinta giornata alla celebre kermesse che si tiene ogni anno a Giffoni. Ecco di seguito programma, incontri, ospiti di oggi tra cui Annalisa, Sam, Paolo Liguori . TUTTO SU #GFF2018 Giffoni Film Festival 2018 23 luglio Sala Truffaut: programma, incontri, ospiti 17:00 La Giuria Incontra – Marco Ponti e Matilda De Angelis (Blue Carpet) 18:00 ...

Giffoni 2018 - Matano e Scianna nel nuovo film di Miniero : Un gorilla come protagonista, una trama insolita ed un cast d'eccezione: si potrebbe riassumere così la pellicola di Luca Miniero 'Aspettando il gorilla', in uscita sul grande schermo il prossimo ...

Ermal Meta a Giffoni 2018 tra grammatica - popolarità e successo : “Il congiuntivo piace ancora” : Ermal Meta a Giffoni 2018 parla del successo ma anche della popolarità, due conquiste che non sempre hanno il medesimo significato. Tra gli ospiti della seconda giornata di Festival, l'artista di Fier si è soffermato su alcuni punti che per lui sono fondamentali, come la differenza tra popolarità e successo, oltreché sull'importanza della dimensione live per un artista. Il discorso si è incentrato su web e talent, spesso portatori di una ...

Giffoni Film Festival 2018 22 luglio : programma - incontri - ospiti : Giffoni Film Festival 2018 22 luglio. Oggi domenica 22 luglio 2018 è la quarta giornata alla celebre kermesse che si tiene ogni anno a Giffoni. Ecco di seguito programma, incontri, ospiti di oggi tra cui Frank Matano, Diana Del Bufalo, Francesca Chillemi, Luca Barbarossa. TUTTO SU #GFF2018 Giffoni Film Festival 2018 22 luglio Sala Truffaut: programma, incontri, ospiti 10:00 Generator +16 – Night Comes On by Jordana Spiro ...

Giffoni Film Festival 2018 su Canale 5 - Italia 1 e TgCom. Ecco quando - tutte le date : Da venerdì 20 luglio, sulle Reti Mediaset torna, per dieci giorni consecutivi, il “Giffoni Film Festival” con rubriche, approfondimenti e interviste esclusive. Giffoni Film Festival 2018, la 48° edizione “Giffoni Film Festival”, giunto alla sua 48esima edizione, è la kermesse cinematografica più apprezzata al mondo dedicata a bambini e ragazzi. 100 le opere in gara, 13 anteprime assolute, 6 appuntamenti speciali e quasi un centinaio di ospiti ...

Giffoni 2018 in tv : gli speciali Rai - Mediaset e Sky : Giffoni 2018 è ai nastri di partenza: domani, 19 luglio, primo assaggio ufficioso della 48esima edizione con la prima anteprima nazionale, Hereditary - Le radici del male, e due maratone - Disney 'Under the Sea' con i migliori film in 'Aqua' in omaggio al tema del Festival, e una tutta a tema Anni '80, Back to the 80's, realizzata da Infinity in collaborazione con Universal Pictures Home Entertainment Italia. Venerdì 20, invece, ha ...

Francesca Chillemi e Diana Del Bufalo al Giffoni 2018 - da Che Dio Ci Aiuti alla loro serie su Instagram : Le instancabili Francesca Chillemi e Diana Del Bufalo sono tra gli ospiti del Giffoni 2018. Amiche sul set e nella vita reale, le due attrici di Che Dio ci Aiuti arriveranno alla kermesse campana il 22 luglio per incontrare il pubblico. Per loro è previsto un doppio incontro: la Chillemi e la Del Bufalo si racconteranno ai giurati, dal grande successo della fiction di Rai1 alla loro “Instagram series”. Previsto anche un blue carpet dove le ...

#Giffoni2018 ecco tutte le novità della nuova edizione e l’intervista ai giurati : 100 opere, di cui 11 italiane, in concorso nelle 8 sezioni competitive che richiamano a Giffoni Valle Piana (SA) 5601 giurati provenienti da 52 Paesi del mondo, 13 anteprime, 6 eventi speciali, 28 film tra eventi, maratone e rassegne, oltre 90 talent e ospiti tra cinema, musica, tv, web, scrittori, autori, imprenditori e rappresentanti delle Istituzioni attesi sul Water Carpet della Cittadella del Cinema e della Multimedia Valley, 9 Meet the ...

Paul Rudd ed Evangeline Lilly al Giffoni 2018 - Ant-Man and The Wasp in anteprima il 20 luglio : Paul Rudd ed Evangeline Lily al Giffoni 2018: spetterà al duo di attori aprire la nuova edizione della kermesse. Il 20 luglio i protagonisti di Ant-Man and The Wasp incontreranno il pubblico e i giurati a cui presenteranno il secondo capitolo del film Marvel incentrato sull'omonimo supereroe formica (visto anche in Captain America: Civil War). Il film Ant-Man and The Wasp arriverà nelle sale italiane dal 14 agosto. Dopo tre anni, il ...

Giffoni Experience 2018 : annunciati i primi quattro ospiti italiani : Matilda de Angelis, Marco Ponti, Francesco Scianna e Ilenia Pastorelli: sono questi i primi quattro ospiti annunciati della 48esima edizione del Giffoni Film Festival in programma dal 20 al 28 luglio. ...