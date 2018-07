gossipetv

: Ghali risponde alla lettera di una fan: “Ti aiuto senza nemmeno saperlo”: - Rebecca38538392 : Ghali risponde alla lettera di una fan: “Ti aiuto senza nemmeno saperlo”: - noveprimavere__ : dite che se scrivo “ti amo”/“mi sono innamorata di te” come pseudo domanda a ghali mi risponde? chiedo -

(Di mercoledì 25 luglio 2018): unada parte di una fan e la risposta del cantante di Cara Italiaè famoso per essere il re della trap ma non solo. Il cantante di Cara Italia è noto al pubblico anche per essere un ragazzo semplice e umile. I fan sono il centro del mondo per un artista … L'articolodi una fan: “Tisaperlo” proviene da Gossip e Tv.