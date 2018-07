Il candidato sostenuto dal presidente Trump, Brian Kemp, ha vinto la nomination repubblicana per correre come governatore della Georgia. Kemp, al suo secondo mandato come segretario di Stato della Georgia, ha avuto la meglio su Casey Cagle che pure lo aveva battuto alle primarie dello scorso 22 maggio. Kemp dovrà ora vedersela con la democratica Stacey Abrams, ex leader di minoranza nel parlamento della Georgia e prima afroamericana ad ottenere questa nomination.(Di mercoledì 25 luglio 2018)

