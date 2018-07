Genoa | preso Rolon dal Malaga

Genoa - preso Kouame : i dettagli dell’affare con il Cittadella : Genoa , l’attaccante Kouame passerà al Grifone dal Cittadella , affare fatto sulla base di 5 milioni di euro più bonus Il Genoa ha concluso l’operazione Kouame . L’attaccante del Cittadella e della nazionale Under-23 ivoriana, approderà alla corte di mister Ballardini. Il Genoa , secondo quanto rivelato da Skysport, pagherà 5 milioni più bonus il cartellino del calciatore del Cittadella che si è messo in luce nella passata stagione ...

Calciomercato Genoa - preso Sandro dal Benevento : GENOVA - Sandro è un nuovo giocatore del Genoa : il Benevento ha infatti esercitato il diritto di riscatto del brasiliano dall' Antalyaspor , per poi cederlo ai rossoblu a titolo definitivo. Il ...

Genoa - preso Marchetti : è suo il dopo-Perin - i dettagli del contratto : Federico Marchetti è il nuovo portiere del Genoa, il calciatore ex Lazio ha firmato oggi il suo nuovo contratto col club ligure Il Genoa ha acquistato il portiere che rappresenterà il dopo-Perin con la maglia del Grifone. Si tratta dell’ex Lazio Federico Marchetti, il quale ha firmato un biennale con opzione per il terzo anno col club del patron Preziosi. Il portiere era svincolato, dopo un anno da separato in casa alla Lazio. Adesso si ...