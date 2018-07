Genoa | non sol Favilli | possibile doppio colpo in giornata

Genoa - non arriva Bertolacci : le mosse di Preziosi per centrocampo e difesa : Genoa due affari sembrano in dirittura d’arrivo per il Grifone, uno a centrocampo ed uno in difesa: la situazione Il Genoa si appresta a completare due operazioni importanti. A centrocampo sembra complicarsi l’arrivo di Bertolacci dal Milan. Il club rossonero vorrebbe far cassa dalla cessione del calciatore ed il Genoa sembra non voler soddisfare le richieste economiche dei milanisti. Dunque in arrivo c’è Montolivo, ...

Genoa - Preziosi vuole chiudere per Bertolacci nonostante Gattuso : Ultime sul futuro di Andrea Bertolacci , firmate La Gazzetta dello sport . Gattuso ha posto il veto alla cessione ma il Genoa non demorde, tanto che vorrebbe chiudere il trasferimento nelle prossime ore.

Genoa-Zenit San Pietroburgo 2-3 : non bastano Romulo e Lapadula : Amichevole di lusso per il Genoa. Dopo il 13-0 contro i dilettanti della Valstubai, a Neustfit arriva lo Zenit San Pietroburgo. La partita, giocata in Austria dove ha sede il ritiro dei rossoblù, è ...

Genoa - non solo Bertolacci : tre nomi per la mediana : Secondo La Gazzetta dello Sport , il Genoa per rinforzare il centrocampo segue tre giocatori: Bertolacci del Milan, Krunic dell'Empoli e Barberis del Crotone.

Calciomercato - si accende il duello Torino-Genoa : un obiettivo comune - ma non solo… : Torino-Genoa si scalda l’asse tra i due club che sul mercato si stanno incontrando (e scontrando) spesso e volentieri Torino-Genoa un asse caldissimo in queste ore in chiave Calciomercato. I due club si stanno infatti contendendo il centrocampista dell’Empoli Krunic, calciatore molto interessante messosi in luce nella passata stagione in Serie B. Come detto, il calciatore bosniaco interessa sia al Torino che al Genoa, club alla ...

Calciomercato Genoa - non solo Spinelli : Preziosi pronto a battere un altro colpo… dall’Argentina : In dirittura le trattative per Kouamé, Spinelli e Lisandro Lopez, il Genoa prova a mettere le mani anche su un centrocampista argentino classe ’99 Dopo aver sfoltito un po’ la rosa, il Genoa si prepara a chiudere una serie di operazione che cambiano il volto della squadra. Accolto Romulo dopo le visite mediche di ieri, il club rossoblu si prepara adesso a chiudere le situazioni relative a Kouamé e Spinelli, entrambi attaccanti ...

Milan : il Genoa non molla Bertolacci : Nonostante ieri Andrea Bertolacci abbia iniziato il ritiro con il Milan, il Genoa non molla la presa sul centrocampista rossonero. Secondo La Gazzetta dello Sport , il club rossoblù sta infatti continuando il suo pressing sul giocatore romano per riportarlo in Liguria a titolo definitivo.

Genoa - non solo acquisti : Perinetti lavora a due addii : Genoa prossimo a mettere in atto due cessioni per sfoltire la rosa a disposizione di mister Ballardini, le ultime novità dal mercato Il Genoa sta rafforzando la rosa con acquisti mirati, ultimo in ordine di tempo quello di Mazzitelli dal Sassuolo. In attesa di nuovi colpi in entrata, Perinetti sta lavorando anche allo sfoltimento della rosa, con due tasselli pronti a lasciare il Grifone. In primis, il centrocampista svedese Hiljemark, si ...

Calciomercato Genoa – Doppio colpo da urlo di Preziosi - ma non è finita qui : si tratta con il Monaco per un centrocampista : Genoa scatenato sul mercato, il presidente Preziosi ha chiuso le trattative per portare Mazzitelli e Romulo in rossoblu. Si tratta anche Meité con il Monaco Genoa scatenato in questa fase di mercato, la società rossoblu infatti ha chiuso le trattative per Luca Mazzitelli e Romulo. Per quanto riguarda il centrocampista del Sassuolo, operazione definita sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto: oggi la firma sul contratto, ...

Frosinone - le prime mosse di calciomercato : si “attinge” dal Genoa - i dettagli : Frosinone alle prese con l’opera di rafforzamento della rosa dopo la promozione dalla Serie B alla Serie A: la dirigenza al lavoro Il Frosinone, nonostante la bufera sollevata dal Palermo, sta lavorando per rafforzare la rosa per la prossima stagione che giocherà in Serie A. Il club laziale ha messo in piedi, secondo quanto rivelato da Skysport, un vero e proprio asse con il Genoa, che potrebbe portare due calciatori del Grifone al ...

Calciomercato Genoa - maxi operazione con l’Inter : non solo Pinamonti : Il Genoa ha iniziato la campagna di rafforzamento per la prossima stagione in modo molto positivo, in particolar modo i colpi più importanti sono stati quelli di Criscito e Marchetti. Ai dettagli anche la trattativa con l’Inter per Pinamonti, esborso molto importante del Genoa di circa 10 milioni, l’ultimo ostacolo è rappresentato dalla valutazione sul diritto di recompra nei confronti del club nerazzurro. --Ma non è finita, potrebbe concludersi ...

La Juve scatta per Golovin ma non trascura Dembelé. Incontro con il Genoa per Mandragora : I sogni di calciomercato non vanno abbandonati dopo le prime difficoltà, sussurrano a Torino, dove Milinkovic Savic resta ancora in cima alla lista dei desideri della Juventus. Ma l'agguerrita ...

Calciomercato Genoa - non solo Sandro : Preziosi lavora a due colpi che potrebbero ridisegnare il centrocampo rossoblu : Il Genoa continua a lavorare con forza sul mercato, tanti gli obiettivi che potrebbero ridisegnare il centrocampo rossoblu Il mercato del Genoa entra nel vivo, il presidente Preziosi lavora con forza per ridisegnare il centrocampo puntando in primis su Sandro. L’ex centrocampista del Benevento, tornato all’Antalyaspor, rimane un obiettivo del club ligure, che spinge per trovare un accordo per riportare in Italia il brasiliano. Sandro ...