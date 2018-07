General Motors - Maven apre al car sharing tra privati

quattroruote

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Laha introdotto in alcune località americane un nuovo servizio dedicato al carpeer to peer tra. Il progetto pilota è partito ad Ann Arbor, Chicago e Detroit e sfrutta la piattaforma della app diper mettere in contatto gli utenti. Il feedback ottenuto permetterà di ottimizzare l'offerta in vista di una maggiore diffusione sul territorio.Nessun contatto diretto. Il servizio, che negli Stati Uniti ha come concorrente principale Turo, consente ai possessori di vetture dei marchi Chevrolet, Buick, GMC e Cadillac costruite dal 2015 in poi di mettere a disposizione il proprio veicolo quando non è in uso. Grazie alla tecnologia OnStar tutto il processo viene automatizzato: l'app permette infatti di aprire le serrature del veicolo, avviare il motore e controllare il tempo di utilizzo; inoltre, è prevista una polizza assicurativa ...