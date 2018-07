Funerali privati per Sergio Marchionne

Marchionne - Funerali privati per l'ex ad di Fca : due eventi a settembre per ricordarlo : I funerali di Sergio Marchionne si terranno in forma strettamente privata. L'ex amministratore delegato di Fca Sergio Marchionne è morto...

Morte Avicii - la famiglia annuncia Funerali privati : funerali privati per Avicii, il dj svedese trovato morto lo scorso 20 aprile. Lo ha reso noto la famiglia in una nota alla rivista americana Billboard: “Ci sono state molte richieste riguardanti gli accordi funebri per Tim Bergling, noto ai fan come Avicii. La famiglia Bergling ha ora confermato che il funerale sarà privato, alla presenza delle persone che gli erano più vicine e chiede gentilmente ai media di rispettare ciò. Non saranno ...