Fs : Tria e Toninelli - convocare assemblea entro 31 luglio : Roma, 25 lug. (AdnKronos) – convocare d’urgenza un’assemblea entro il 31 luglio per il rinnovo del cda. E’ quanto chiedono il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, e delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, nella direttiva inviata ai vertici delle Fs, in particolare al presidente del consiglio di amministrazione, all’amministratore delegato, ai consiglieri di amministrazione e per conoscenza ...

Toninelli e Tria azzerano vertici Fs/ Sciolto cda Ferrovie Stato - silurato Mazzoncini : addio fusione con Anas? : Fs, Toninelli e Tria azzerano i vertici: Sciolto il cda di Ferrovie dello Stato, il Governo silura l'ad Mazzoncini. Ecco come cambia il gruppo: addio anche alla fusione con Anas?(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 16:39:00 GMT)

Toninelli e Tria sciolgono il cda di Ferrovie dello Stato : Il consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato è Stato sciolto con un provvedimento del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli (che informa della sua decisione su Facebook) firmato insieme al ministro dell'Economia Giovanni Tria. "Ho appena firmato la decadenza dell

Migranti - Nave Lifeline in Italia. Toninelli : 'La sequesTriamo' : Nuovo scontro dell'esecutivo con una Ong nel Mediterraneo. La Nave della tedesca Lifeline intervenuta in soccorso di 300-400 Migranti al largo della Libia chiede un porto sicuro dove poter attraccare ...

Brennero : Conftrasporto - Toninelli intervenga con decisione su AusTria : Roma, 11 giu. (AdnKronos) – Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, “intervenga con decisione nei confronti del Governo Austriaco”. A chiederlo è il vicepresidente di Confcommercio e Conftrasporto Paolo Uggè alla vigilia del Brenner Meeting, l’incontro di domani tra i ministri dei Trasporti dei Paesi che insistono lungo l’asse del Brennero. Il tema è il contingentamento dei mezzi pesanti ...

Brennero : Conftrasporto - Toninelli intervenga con decisione su AusTria (2) : (AdnKronos) – “Non siamo contrari al trasferimenti delle merci su rotaia, anzi crediamo fermamente nell’intermodalità. Ma pensare di poter trasferire in toto lungo la ferrovia ciò che oggi viaggia su gomma significa non avere il senso della realtà”, afferma Uggè. ‘Facciamo appello al ministro Toninelli perché ribadisca in maniera ancora più decisa la posizione assunta in merito dal suo predecessore, e la necessità ...

