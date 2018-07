Fs | blitz del governo Azzerati i vertici appena riconfermati

Hockey su pista - Europei 2018 : Italia a caccia del blitz a La Coruna per soffiare il primato alla Spagna : Un avvio fulmineo con quattro vittorie consecutive in altrettante gare. Ma ora arriva il primo vero test per l’Italia agli Europei 2018 di Hockey su pista a La Coruna. Gli azzurri sfideranno stasera, giovedì 19 luglio, i padroni di casa della Spagna, che affiancano l’Italia in testa alla classifica del gruppo B, disponendo in compenso di una migliore differenza reti. I ragazzi guidati dal ct Mariotti, dunque, dovranno battere la ...

Bioblitz : alla scoperta della biodiversità della riserva naturale orientata “Monte Velino” : Nell’ambito dell’iniziativa “Camminiamo la biodiversità”, i Carabinieri Forestali organizzano un evento dal titolo “Bioblitz – alla scoperta della biodiversità”, il giorno 21 luglio prossimo, dalle 10 alle 22, presso la Stazione di Ricerca Ecologica a Lungo Termine LTER del Monte Velino (sul versante occidentale del Monte di Sevice, tra 2100 e 2200 m s.l.m.). Bioblitz è un evento di 24 ore durante il quale squadre di esperti, famiglie, studenti, ...

Pisa - blitz della Casa della Donna in consiglio comunale per chiedere le dimissioni dell’assessore “Stalker della ex” : Dopo la petizione arriva la protesta. Alcune decine di manifestanti che stanno partecipando al presidio promosso dalla Casa della Donna fuori dal comune di Pisa contro la nomina ad assessore di Andrea Buscemi, e hanno approfittato di un momento di sospensione dei lavori del consiglio comunale, raggiunto il quarto piano di palazzo civico e l’aula consiliare gridando “dimissioni, dimissioni”. L’assessore Andrea Buscemi è ...

Milan - Morata : c’è il blitz a Londra/ Il Chelsea pronto a rimpiazzarlo con Higuain della Juventus : Milan, Morata: c’è il blitz a Londra. Piace anche Higuain, ma occhio alla concorrenza del Chelsea. Il club meneghino vorrebbe l'argentino o lo spagnolo per la prossima stagione(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 16:49:00 GMT)

Bacio tra Trump e Putin : il blitz dell'attivista al consolato Usa a Milano : Il tutto a seguito dello storico incontro a Helsinki tra i due potenti del mondo . Il Bacio artistico Ecco cosa scrive su Facebook l'artista-attivista meneghina: 'Questa volta l'obiettivo della mia ...

Nel blitz contro i Casamonica arrestato anche Domenico Spada - "amico" del senatore M5S Dessì. Pd : "Preoccupante" : C'è anche Domenico Spada, detto Vulcano, ex campione di pugilato tra gli arrestati della maxi operazione dei carabinieri contro il 'clan Casamonica'. Secondo quanto si è appreso, è stata sequestrata anche la sua palestra a Marino, alle porte di Roma. Domenico è l'esponente del clan Spada con cui è stato ripreso Emanuele Dessì, senatore del Movimento 5 Stelle prima allontanato e poi riammesso nel gruppo ...

Mafia - blitz delle Fiamme Gialle : 24 arresti | In cella il re del riciclaggio Giuseppe Corona : Mafia, blitz delle Fiamme Gialle: 24 arresti | In cella il re del riciclaggio Giuseppe Corona Mafia, blitz delle Fiamme Gialle: 24 arresti | In cella il re del riciclaggio Giuseppe Corona Continua a leggere L'articolo Mafia, blitz delle Fiamme Gialle: 24 arresti | In cella il re del riciclaggio Giuseppe Corona proviene da NewsGo.

blitz contro mafia Palermo - in cella anche il "re" del riciclaggio che ripuliva i soldi dei clan : La Guardia di Finanza sta eseguendo 24 arresti nell'ambito di una inchiesta sulle cosche mafiose palermitane coordinata dalla Dda del capoluogo. Per 19 indagati è stato disposto il divieto di dimora. L'indagine ha portato alla luce il ruolo di Giuseppe Corona, boss emergente nei nuovi assetti di Cosa Nostra orfana di Totò Riina, capace di riciclare fiumi di denaro.Giuseppe Corona è il personaggio chiave dell'inchiesta. ...

