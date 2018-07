Frascati Scherma | Volpi d’oro e Errigo bronzo

Frascati Scherma : Sciabolatrici terze in Coppa del Mondo : Roma – Una gara individuale non brillantissima. In cui i migliori piazzamenti li hanno ottenuti Rossella Gregorio e Arianna Errigo. Ma le Sciabolatrici del Frascati Scherma hanno comunque portato a casa una medaglia a squadre nella prova di Coppa del Mondo andata in scena a Tunisi. Le azzurre sono state sconfitte in semifinale dalla Russia per 45-42. Poi con il medesimo punteggio hanno piegato la Cina nella “finalina di consolazione” in ...