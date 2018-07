: RT @dukana2: Toh...ma allora non”spappolano” solo la #Basilicata con #Total...menano pure alle manifestazioni e ai confini appena vedono un… - dukana2 : RT @dukana2: Toh...ma allora non”spappolano” solo la #Basilicata con #Total...menano pure alle manifestazioni e ai confini appena vedono un… - dukana2 : Toh...ma allora non”spappolano” solo la #Basilicata con #Total...menano pure alle manifestazioni e ai confini appen… - TelevideoRai101 : Francia, perquisito ufficio Benalla -

l'di Alexandreall'Eliseo. All'operazione degli inquirenti è presente anche lo stesso ex bodyguard del presidente Macron, indagato per le violenze del Primo Maggio a Parigi. E mentre continuano a piovere accuse sulle responsabilità del Palazzo presidenziale, un sondaggio diffuso da Bfm-Tv rivela che l'80% dei francesi si dice "scioccato" per il caso che scuote la Republique e invoca una dichiarazione pubblica di Macron.(Di mercoledì 25 luglio 2018)