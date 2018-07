Francia | il gol di Pavard contro l' Argentina è il più bello del Mondiale

Setterosa : regolata la Francia - nei quarti di finale c'è l'Ungheria : La cronaca. La partita è sempre condotta dall'Italia, avanti con Tabani dopo pochi secondi e sul 2-0 con una controfuga finalizzata da Queirolo che segue due parate sicure di Gorlero. Le transalpine ...

Migranti - viaggio sul confine tra Francia e Italia dove “l’Europa non esiste” e “il regolamento di Dublino è ignorato” : Giuristi, attivisti e solidali francesi si sono dati appuntamento in questi giorni in Val Roja, nelle alpi marittime francesi, per la prima edizione del Festival dei ‘Passeurs des Humanité’ (link all’altro pezzo?), trafficanti di umanità. Tra loro Mirelle Damiano, Zia Oloumi, importanti avvocati del foro di Parigi e di Nizza, lo storico eurodeputato dei verdi francesi José Bové, docenti universitari come Pinar Selek e osservatori dei diritti ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : verso Italia-Francia. Il Setterosa deve vincere di goleada e sperare : Si chiude la fase a gironi anche per quanto concerne gli Europei femminili di Pallanuoto: già note le otto squadre qualificate ai quarti, restano da assegnare le posizioni in ciascun raggruppamento e la situazione è alquanto intricata. L’Italia dovrà attendere la fine di tutti i match per conoscere la quadra che sfiderà lunedì 23 nei quarti. La Francia in linea teorica ci potrebbe ancora scavalcare in classifica, ragion per cui oggi ...

Video/ Francia-Croazia - 4-2 - : highlights e gol della partita - finale Mondiali 2018 - : Video Francia Croazia , risultato finale 4-2, : gli highlights e i gol della finale dei Mondiali 2018, che si è giocata allo stadio Luzhniky di Mosca.

Video/ Francia-Croazia (4-2) : highlights e gol della partita (finale Mondiali 2018) : Video Francia Croazia (risultato finale 4-2): gli highlights e i gol della finale dei Mondiali 2018. Allo stadio Luzhniky di Mosca si è giocata la partita per il titolo in Coppa del Mondo(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 03:06:00 GMT)

Francia-Croazia - i gol della finale dei Mondiali 2018 : Francia campione del mondo: l'autogol di Mandzukic, poi le reti di Perisic, Griezmann, Pogba, Mbappé e ancora Mandzukic. Ecco tutti i gol della finale dei Mondiali Francia-Croazia FOTO Macron scatenato esulta davanti alla ...

Mondiali - la Francia è campione del mondo. Croazia battuta 4 a 2. I gol e i protagonisti della superfinale di Russia 2018 : Il Mondiale di Russia 2018 si è concluso e ha emesso il suo verdetto: la Francia è campione del mondo, nonostante le preannunciate “gufate” da parte di tutto il popolo italiano. La partita è stata bella, emozionante e caratterizzata da tante azioni salienti. Il risultato finale dice Francia 4 – Croazia 2. Parte malissimo la nazionale balcanica: l'”italiano” Mandzukic fa un clamoroso autogol regalando così il ...

VIDEO Kylian Mbappé mette il sigillo - gol stellare per il 4-1 : Francia verso la Coppa del Mondo : Kylian Mbappé ha messo il suo sigillo sulla Finale dei Mondiali 2018 di calcio segnando il 4-1 che sostanzialmente ha consegnato la Coppa del Mondo alla Francia, ormai dominatrice sulla Croazia. L’attaccante transalpino ha siglato un gol bellissimo, degna ciliegina su un gran mondiale per questo giovane fenomeno. Di seguito il VIDEO del suo gol in Francia-Croazia, Finale dei Mondiali 2018. CLICCA QUI PER IL VIDEO DEL GOL DI ...

VIDEO Magia di Pogba - gol da urlo in Francia-Croazia : sinistro dal limite - 3-1 nella Finale dei Mondiali : Pobga ha segnato un gol meraviglioso in Francia-Croazia, Finale dei Mondiali 2018. La partita è sul 2-1 per i Galletti ma ci pensa l’ex giocatore della Juventus a inventarsi una rete incredibile in coda a un’azione da campione di Mbappé. Il suo destro dal limite viene murato, sulla ribattuta allora va col sinistro e la piazza portando i transalpini sul 3-1. Di seguito il VIDEO del gol di Pogba, il 3-1 di ...

Finale Mondiali Russia - reazione scatenata dei tifosi dopo il gol della Francia [VIDEO] : Finale Mondiali Russia, spettacolo ed emozioni durante l’ultimo atto tra Francia e Croazia. La squadra di Deschamps passa in vantaggio con un autogol da parte di Mandzukic, reazione immediata della Croazia che trova un gran gol con l’interista Perisic, prima del nuovo vantaggio Francia con Griezmann su calcio di rigore. All’intervallo il punteggio è di 2-1 per la Francia, scatenata reazione da parte dei tifosi. GUARDA IL VIDEO ...

Gol Perisic - l’interista è pazzesco : la Finale Mondiale è uno spettacolo - poi Francia di nuovo in vantaggio [VIDEO] : Gol Perisic – Si sta giocando l’ultimo atto valido per i Mondiali in Russia del 2018, in campo Francia e Croazia che stanno regalando spettacolo ed emozioni. La squadra di Deschamps passa in vantaggio, sfortunata autorete da parte di Mandzukic. Poi la reazione immediata della Croazia, il grande protagonista è sempre Perisic, rete pazzesca da parte dell’interista. Poi Griezmann firma il 2-1 su rigore. Gol ...

VIDEO Gol meraviglioso di Ivan Perisic nella Finale dei Mondiali - prodezza del pareggio in Francia-Croazia : Ivan Perisic ha segnato un gol bellissimo in Francia-Croazia, Finale dei Mondiali 2018 di calcio. L’interista ha controllato con il destro al limite dell’area, ha scartato un avversario e poi ha sparato un micidiale diagonale di sinistro che ha superato Lloris. I balcanici hanno così pareggiato 1-1 nel cuore del primo tempo. Di seguito il VIDEO del gol di Perisic in Francia-Croazia. Foto: Osipov / ...

Mondiali Russia 2018 - golazo di Perisic : Francia-Croazia è sull’1-1 [VIDEO] : Mondiali Russia 2018, Perisic ha riportato la situazione in parità nella finale tra Francia e Croazia: il suo mancino batte Lloris Mondiali Russia 2018, un golazo di Perisic ha riportato Francia-Croazia in perfetta parità. Dopo l’autogol di Mandzukic infatti, un po’ di tensione si è fatta sentire tra i croati, i quali però non si sono abbattuti tornando subito in partita. Come detto, ci ha pensato l’interista Perisic a ...

Mondiali Russia - delirio Francia : autogol di Mandzukic [VIDEO] : Mondiali Russia – Si sta giocando l’ultimo atto valido per i Mondiali in Russia del 2018, si stanno affrontando Francia e Croazia. Spettacolo sexy sugli spalti prima del match, poi anche in campo, al 18′ la squadra di Deschamps in vantaggio. Calcio di punizione battuto forte da Griezmann, tocco di testa di Mandzukic che beffa il proprio portiere, Francia in vantaggio 1-0. GOAAAAAAAAAL FRANCE TAKE THE LEAD FROM AN OWN ...