Fraccaro: accoglieremo rilievi Colle

"Il governo valuta con la dovuta attenzione iespressi dal Capo dello Stato nella promulgazione della legge di conversione del decreto sulle misure urgenti a favore delle popolazioni colpite dal terremoto". Lo ha detto il ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta,. Il ministro ha preannunciato i "correttivi più opportuni" per accogliere quanto segnalato da Mattarella in merito all'art.7, con "la volontà condivisa di dare risposte urgenti ed efficaci ai cittadini in difficoltà".(Di mercoledì 25 luglio 2018)