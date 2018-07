Fortnite | spuntano le Sfide della Settimana 3 della Stagione 5

Fortnite : spuntano le possibili nuove skin in arrivo con la Stagione 5 : Ci siamo! Oggi, 12 luglio, finalmente prenderà il via la Stagione 5 del popolare Fortnite e, a quanto pare, in rete sarebbero già compare le prime nuove skin ufficiali.Nello specifico, come riporta Fortnite Intel, nella dashboard di Xbox One è comparso un banner pubblicitario che avrebbe svelato 3 skin. Per quanto riguarda la prima, si tratterebbe di una conferma, in quanto viene evidenziato un eroe con una maschera simile a quella di Kitsune ...

Fortnite : spuntano in anticipo le Sfide della Settimana 10 della Stagione 4 : Mentre Epic Games ha ufficialmente annunciato la data di inizio della Stagione 5 di Fortnite, ecco spuntare in anticipo le Sfide della Settimana 10 della Stagione 4 che sta volgendo al termine.Condivise da FortniteTracker, le nuove Sfide saranno disponibili a partire da questo giovedì, 5 luglio. Scopriamo, qui di seguito, le Sfide della Settimana 10 della quarta Stagione:In attesa delle nuove Sfide, vi ricordiamo che siete ancora in tempo per ...

Fortnite : spuntano in anticipo le Sfide della Settimana 9 della Stagione 4 : Tempo di interessanti novità per i numerosi giocatori impegnati nel popolarissimo Fortnite, tra poco, infatti, arriveranno le Sfide della Settimana 9 della Stagione 4 che, anche stavolta, sono spuntate in rete con anticipo.Come riporta Fortnite Tracker, in un post su Twitter, scopriamo i nuovi obiettivi per accumulare PE e Stelle Battaglia extra nelle Sfide che saranno disponibili dal prossimo 28 giugno.Date uno sguardo alla nostra guida per ...