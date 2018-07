Fortnite per mobile incassa 2 milioni di dollari al giorno

Fortnite sta per accogliere un letale fucile da cecchino che può penetrare i muri? : A breve Fortnite potrebbe introdurre un'arma sicuramente molto interessante, un fucile da cecchino pesante che sarebbe in grado di penetrare i muri andando al di là delle protezioni che gli avversari potrebbero costruire per proteggersi nelle situazioni più delicate.Come riportato da Fortnite Intel, il fucile in questione è stato individuato durante un datamining dell'ultima patch, la 5.10. Al momento non è presente un'immagine dell'arma ma ...

Fortnite : le Sfide di Compleanno risultano inaccessibili per molti giocatori : Nella mattinata di oggi Fortnite si è finalmente aggiornato alla sua versione 5.10, con un update che ha introdotto tantissime fresche novità incluse le Sfide di Compleanno, particolari missioni che vogliono festeggiare il primo anniversario del gioco premiando gli utenti con alcuni oggetti cosmetici.Come segnala VG24/7 però, già durante le prime ore post aggiornamento si sono rapidamente moltiplicate le segnalazioni dei giocatori, che lamentano ...

La traversata di Fortnite per Android è lunga - come la lista degli smartphone compatibili : Epic Games non ha dato alcuna indicazione sui tempi dello sbarco su Android, ma ha anticipato la lista degli smartphone compatibili con Fortnite per Android L'articolo La traversata di Fortnite per Android è lunga, come la lista degli smartphone compatibili proviene da TuttoAndroid.

Fortnite : scoperte alcune skin - emote e oggetti cosmetici in arrivo con il nuovo aggiornamento 5.10 : Come vi abbiamo già riportato poco fa, questa mattina, dalle ore 10 e fino alle 14, i server di Fortnite saranno offline per preparare il gioco all'aggiornamento 5.10 che coincide con il primo anniversario del titolo. Tuttavia, in rete sono già spuntati i contenuti inclusi in questo nuovo update che, come segnala Fortnite Intel, aggiungerà skin, emote e oggetti cosmetici come una torta di compleanno, skin, bombole da sub personalizzate, nuovi ...

“Fortnite” per principianti : Anche se non avete mai sentito parlare del videogioco oggi di maggior successo, è probabile che vi ci siate imbattuti: durante la finale dei Mondiali, per esempio The post “Fortnite” per principianti appeared first on Il Post.

Fortnite per Android : ci vorrà ancora tempo - alcuni device compatibili : Fortnite per Android non è ancora disponibile, online, sul sito di Epic Game, appare un elenco di dispositivi compatibili, ma non è assolutamente esaustivo. Mettetevi comodi, ci vorrà ancora del tempo per poter giocare al titolo del momento sui dispositivi con l’OS di Mountain View. Nonostante gli annunci da clickbait, Fortnite per Android non è ancora disponibile ed abbiamo già visto il mese scorso che le app presenti sul Play Store ...

Fortnite per Android : lista smartphone compatibili Samsung - Huawei - LG - Google - Motorola e Sony : Tutti attendono Fortnite per Android e ultimamente sono emersi molti indizi che farebbero pensare un'uscita imminente. Un segnale dell'uscita vicina è il rilascio da parte di Epic Games della lista di smartphone compatibili con Fortnite per Android, che immaginiamo sarà rilasciato prima in beta come è accaduto per la versione iOS. Questa lista comprende ovviamente gli ultimi smartphone flagship come il Samsung Galaxy S9 ma anche il Google ...

Fortnite : al via i festeggiamenti per il suo primo compleanno : Fortnite compie gli anni e i giocatori potranno festeggiare il suo primo compleanno attraverso un evento a tema, naturalmente a tempo limitato, riporta VG247.Epic ha annunciato che l'evento celebrativo giungerà la prossima settimana, a partire dal 24 luglio per la precisione, e sarà possibile ottenere oggetti di personalizzazione speciali proprio in occasione del compleanno di Fortnite.Gli oggetti saranno ottenibili completando le quest e le ...

Compleanno Fortnite : nuovo evento per il primo anniversario - sfide e ricompense : Sembrano tanti anni e invece è solo uno, il Compleanno Fortnite sta arrivando. Stiamo parlando del tempo di vita di Fortnite, che il prossimo 24 luglio spegne la sua prima candelina. Strano no? L'ormai celebre Battle Royale compie un anno ed Epic Games ha annunciato per l'occasione un evento esclusivo. Avrà tre sfide a tempo limitato che si cumuleranno con quelle previste dal Pass Battaglia Gratuito e con quello a pagamento della Stagione ...

Imminente Fortnite per Android - conferme dai dataminer : uscità già a luglio? : Fortnite per Android sta per arrivare. Dopo le numerose indiscrezioni trapelate nel corso delle ultime settimane, sembra ormai Imminente l’arrivo di Fortnite sugli smartphone e tablet che hanno come sistema operativo Android. Da parte dei giocatori intanto cresce sempre di più l’attesa per un annuncio ufficiale. Mentre Fortnite continua a fare i conti con i soliti problemi, dati comunque da manutenzioni programmate e che portano il gioco a ...

Funko sta per annunciare un set di collezionabili dedicato a Fortnite : Le statuette della linea Pop! realizzata da Funko sono diventate nel corso degli anni dei veri e propri oggetti di culto, con l'azienda che ha portato sul mercato decine e decine di linee di collezionabili che celebrano i brand più famosi della cultura pop.Considerando l'incredibile successo che vive Fortnite, potrebbe sorprendere il fatto che Funko non abbia ancora portato sul mercato dei prodotti ispirati al Battle Royale sviluppato da Epic, ...

Fortnite : server offline a breve per una manutenzione : Se volevate godervi una mattinata in compagnia di Fortnite abbiamo delle brutte notizie: Epic Games ha annunciato una manutenzione che inizierà a momenti.L'annuncio attraverso il profilo Twitter ufficiale del titolo rivela in dettaglio l'orario in cui i server andranno offline. La manutenzione partirà alle 10:00 ore italiane.Al momento non sappiamo esattamente quanto durerà la manutenzione ma siete avvisati, i server andranno offline a ...

Fortnite supera il miliardo di dollari di ricavi da microtransazioni in-game : Fortnite è l'indiscusso titolo del momento, al centro di un successo planetario a cui ormai abbiamo fatto l'abitudine, nonostante l'incredibile numero di record che il Battle Royale targato Epic Games continua a polverizzare, mese dopo mese.Un report finanziario pubblicato dall'istituto statistico Superdata dà conferma di un'altro, nuovo traguardo raggiunto da Fortnite, che avrebbe superato il miliardo di dollari di ricavi da microtransazioni ...

Sfide della Settimana 2 per Fortnite Stagione 5 trapelano in rete - la lista : Fortnite si prepara a lanciare le nuove Sfide della Settimana 2 della Stagione 5, ma come da tradizione sono già trapelati tutti i dettagli prima del previsto. La Stagione 5 è arrivata su Fortnite con una serie di nuove Sfide e missioni Settimanali per il Pass Battaglia Gratuito e per il Pass Battaglia a Pagamento. La nuova Stagione ha introdotto una nuova suddivisione delle Sfide. Prima infatti queste erano accessibili solo per il Pass ...