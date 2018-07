Fortnite | dove trovare le torte di compleanno

chimerarevo

: Fortnite Road Trip #2: dove trovare la Stella della Battaglia nascosta della Settimana 2 - videogames_it : Fortnite Road Trip #2: dove trovare la Stella della Battaglia nascosta della Settimana 2 - Daniele666YEA : Dove trovare le torte su FORTNITE!!!!!! - MemoriesGhost : FORTNITE Stella nascosta della stagione 5. Scopri dove si trova la stella segreta e sblocca un livello... -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) In concomitanza con il lancio della nuova patch 5.10,ha festeggiato il suo primo. In occasione del suo primo anniversario, i ragazzi di Epic Games hanno pensato bene di organizzare delle sfide dedicate a tutti i giocatori con in palio quattro premi a tema. Le sfide sono: Infliggi 1.000 danni ai nemici per sbloccare un’emote; Gioca 14 partite per ottenere 5.000 exp (punti esperienza); Balla davanti a 10diper sbloccare lo spray. Quest’ultima è la sfida che richiede più tempo, in quanto lesono collocate in punti differenti della mappa. Il nostro compito sarà quello dii vari punti di interesse e danzare davanti alle. Più in basso abbiamo inserito un’immmagine illustrativa delle posizioni dei vari oggetti. Per facilitare il completamento della missione, abbiamo deciso di realizzare questa guida su...