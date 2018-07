Fondi Piemonte | ubiquità | politica al bowling e raccolta di scontrini | le spese

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Magna magna, ma proprio in senso letterale: se uno scorre gliche si facevano rimborsare i consiglieri regionali deldiventati poi deputati, mangiavano ai quattro palmenti. Eppure restavano così in linea da essere incorporei: ordinavano la brioche nel Canavese, ma in realtà erano in Giamaica, chiedevano un cappuccino in un paesino in provincia di Vercelli, ma in realtà erano in Turchia, dormivano in Spagna, ma anche nel Monferrato. Niente trucco, niente inganno. Cioè, sì, qualche trucco in realtà sí, secondo la Procura generale. Lo svelamento dell’arcano stava nei cosiddetti “a catena” come li hanno chiamati i magistrati dell’accusa che hanno contestato una sfilza di episodi di possibile peculato.rastrellati a strascico sui banconi dei bar e dei ristoranti e serviti poi nelle cartelle dei rimborsi dei gruppi consiliari ...