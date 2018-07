Tria : "Flat tax nella prossima legge di bilancio" : La flat tax si implementerà nella prossima legge di bilancio. Lo ha affermato il ministro dell'economia Giovanni Tria rispondendo ad un question time alla Camera.

Flat tax - il ministro Tria : "Avvio già nella prossima manovra" : ...Pil "Si è avviato con la commissione Ue un dialogo con l'intento di fissare un deficit programmatico coerente con l'obiettivo di contrastare per quanto possibile il rallentamento dell'economia". La ...

Tria - avvio Flat tax già nella prossima manovra : Tria ha ribadito che la manovra dovrà tenere conto "dello stato dell'economia e non deve innescare una politica pro-ciclica". Questo comunque "non significa non rispettare la riduzione del rapporto ...

'Faremo la Flat tax e la riforma delle pensioni' - Salvini - : Roma, 23 lug., askanews, - 'Ci hanno eletto per cambiare, se gli italiani avessero voluto proseguire sulla linea di Monti, Letta, Padoan, Renzi e Gentiloni avrebbero votato in modo diverso. Cercheremo ...

Conte stoppa la Flat tax Forza Italia non ci sta : «Le coperture ci sono» : Il suo pacchetto fiscale, flat tax in testa, Forza Italia lo presenta alla stampa in Senato nel giorno in cui il premier Giuseppe Conte spiega, in un'intervista al Fatto quotidiano, che la tassa piatta il suo governo non la farà. Almeno, come è scritta al primo punto del programma del centrodestra e anche prevista nel contratto sottoscritto da Lega e M5s.Il capo dell'esecutivo, infatti, giura che non ci saranno condoni fiscali e parla di una ...

L'FMI boccia Flat tax e reddito di cittadinanza e raccomanda l'estensione del Jobs Act a tutti i contratti stabili : Le misure fiscali e di spesa ipotizzate dal nuovo governo italiano non sembrano convincere del tutto il Fondo Monetario Internazionale. Come si legge nel rapporto articolo IV sull'Eurozona pubblicato dall'istituto di Washington, "in Italia il nuovo governo preferisce misure fiscali e di spesa che, se applicate nella loro interezza, provocherebbero una significativa espansione fiscale, in contrasto con la sostenibilità del debito". Secondo ...

Ministro Tria : “Sì a Flat tax e pace fiscale ma compatibilmente con conti in ordine” : Il Ministro dell’Economia Giovanni Tria, davanti alla commissione Finanze, ha illustrato la politica fiscale del governo. L'azione sarà orientata a "una graduale riduzione della pressione fiscale" ma "compatibilmente con gli spazi finanziari disponibili". Inoltre "un fisco amico favorirà l'estinzione dei debiti".continua a leggere

Economia : governo al lavoro su Flat tax e fisco. Di Maio attacca le banche : Obiettivo del governo alleggerire la pressione fiscale. Va però perseguito compatibilmente con gli spazi finanziari. Davanti alla Commissione Finanze del Senato, il Ministro dell'Economia Tria conferma la linea della prudenza e ribadisce che le riforme vanno attuate mantenendo l'equilibrio dei conti pubblici e l'impegno per la riduzione del debito.

Flat tax - Tria : tasse giù - ma se si può Di Maio : sistema banche paghi arroganza : Il ministro dell’Economia: per il reddito di cittadinanza trasformare strumenti esistenti. Tria ha esculo una «moratoria generale» della riforma varata da Renzi

Tria - "crescita in rallentamento"/ Ministro economia : "Task force per Flat tax - il reddito di cittadinanza..." : Tria, "crescita in rallentamento": il Ministro dell'economia in commissione Finanza del Senato ed ha parlato anche di flat tax e reddito di cittadinanza, le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 19:58:00 GMT)

Tria : Flat tax con progressività : Calo tasse compatibilmente con spazi finanziari. Il reddito di cittadinanza sostituirà altri strumenti - Parla al Senato, nel giorno delle audizioni sul decreto Dignità, il ministro dell'Economia e conferma la linea del governo: Per Giovanni Tria la Flat tax si può fare, con progressività' , ma si può. Il Tesoro ha avviato un task force 'per analizzare i profili di gettito, in un ...

Tria : la crescita rallenta ma la Flat tax si farà : L'economia italiana rallenta ma i tassi di crescita sono positivi. Lo assicura il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in audizione in commissione Finanze al Senato specificando che il PIL sta

Tria : crescita Ue rallenta - impatto sull'Italia. Ma la Flat tax si farà : L'economia italiana registra 'tassi di crescita positivi' ma 'a ritmo lievemente inferiore a quello medio del 2017' e 'per l'anno in corso appare ancora possibile conseguire una crescita non lontana ...