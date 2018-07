Fine di affittopoli Ma tra gli sfrattati ci sono pure gli sfollati del

ilgiornale

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Non solo i furbetti degli attici in centro a 13 euro al mese. Nel calderone della delibera per la Ridefinizione del piano di intervento sulle locazioni relative al patrimonio disponibile ad uso abitativo di Roma Capitalefiniti anche glidel crollo della palazzina di cinque piani di via di Vigna Jacobini, nel quartiere Portuense.Dopo la tragedia in cui, nel dicembre del 1998, morirono 27 persone, compresi sei bambini, ora arriva anche la beffa dello sfratto. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Tempo, infatti, nove famiglie scampate alla catastrofe, per la quale si cerca ancora un colpevole, all"epoca erano state sistemate dal Comune in due stabili di via Ginori e Piazza Testaccio, nell"omonimo rione di Roma. Appartamenti che rientrano nel piano del Campidoglio "per la valorizzazione e la messa a reddito di tutto il patrimonio disponibile di tipo abitativo".Ladi ...