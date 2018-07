Finali Nazionali 3X3 | Petrucci | Sport del momento

3x3 Italia. Le Finali Nazionali per gli scudetti a Riccione - 27-29 luglio - . Petrucci : : E' senza dubbio l'estate della consacrazione del 3x3 in Italia che ha già visto la vittoria del Campionato del Mondo a Manila con la Nazionale femminile a giugno, poi il Challenger FIBA di Lignano ...

Basket – A Riccione le Finali Nazionali per gli scudetti 3×3 : 3×3 Italia. Le finali Nazionali per gli scudetti a Riccione (27-29 luglio) E’ tempo di scudetti per il 3×3 Italia. 64 squadre maschili e 20 femminili da venerdì 27 a domenica 29 luglio giocheranno per conquistarli a Riccione, in piazzale Roma. “E’ lo sport del momento –afferma il presidente FIP Giovanni Petrucci – che si moltiplica ogni giorno e fa avere un record impressionante di praticanti”. E’ senza dubbio ...

Mondiali - Italia regina delle Finali tra nazionali d'Europa : Per la nona volta su ventuno edizioni della Coppa del Mondo, il titolo iridato è una questione tra due nazionali del vecchio continente [VIDEO]. Francia-Croazia, finale assolutamente inedita e dal pronostico incerto, anche se i bookmakers vedono leggermente favorita la squadra transalpina. Le precedenti finali [VIDEO] tutte europee, pertanto, sono state otto e la meta' esatta contiene le gare più importanti giocate dall'Italia nella sua storia. ...

Mondiali Russia 2018 - le semiFinali : scopriamo di più sulle nazionali protagoniste dell'ultimo scontro : Francia vs Belgio e Croazia vs Inghilterra sono semifinaliste della Coppa del Mondo, in campo domani e dopodomani per giocarsi il tutto e per tutto.

Tutti i numeri delle Finali Nazionali 2018 : ... 11-17 giugno Finale 1/2 posto Stella Azzurra Roma – Virtus Roma 58-55 Under 16 Eccellenza – Trofeo Claudio Monti Bassano del Grappa, 18-24 giugno Finale 1/2 posto Columbus PGC Cantù – Honey Sport ...

Calcio/Finali Nazionali : Juniores Seregno beffati ai rigori a Forte dei Marmi : Non è bastato alla Juniores del Seregno giocare meglio della Recanatese per l'intero arco della gara, per tornare da Forte dei Marmi con il titolo italiano Juniores in tasca. Nella finale del ...

L'under 16 della Sba alle Finali nazionali : Ad Assisi la Chimet Under 16 Eccellenza della SBA ha ottenuto un risultato straordinario, conquistando la qualificazione alle finali nazionali di Categoria che si svolgeranno a Bassano del Grappa dal ...

Pallavolo – Finali Nazionali Giovanili Crai : Volley Segrate è Campione d’Italia Under 18 maschile : Le Finali Nazionali Giovanili Crai Under 18 maschili hanno decretato la squadra Campione d’Italia: è la Volley Segrate Si è conclusa la lunga, intensa ed appassionante settimana di Finali Nazionali Giovanili Crai Under 18 maschili giocata tra Massafra e Castellaneta (TA) con la vittoria dello scudetto da parte del Volley Segrate 1978. I lombardi con un ruolino di marcia ai limiti della perfezione hanno superato in finale i pari età della ...

Volley – Concluse le Finali Nazionali giovanili CRAI : i risultati : finali nazionali giovanili CRAI: assegnati gli scudetti U16 femminili, U20 e U16 maschili Si sono Concluse oggi le finali nazionali giovanili CRAI Under 16 femminili, Under 20 e Under 16 maschili disputate rispettivamente a Bologna, Agropoli e Torino. finali nazionali giovanili CRAI U16 femminili: Volleyrò Casal De Pazzi è campione d’Italia E’ Volleyrò Casal De Pazzi la squadra che ha vinto la Finale Nazionale Giovanile CRAI under 16 femminile ...

Rugby Frascati Union 1949 : Giovedì Trofeo dei Vini e Finali Nazionali U16 : Roma – Una grande settimana per il Rugby Frascati Union 1949. Giovedì alle ore 19, presso la Sala degli Specchi e alla presenza di rappresentanti istituzionali del Comune di Frascati, si terrà la conferenza stampa di lancio del “Trofeo dei Vini”. Giunto alla seconda edizione e quest’anno ospitato per l’appunto nella cittadina tuscolana nei giorni di venerdì 1 giugno e sabato 2 giugno. In contemporanea il Rugby Frascati Union 1949 ...

Super Rugby Como femminile È alle Finali Nazionali di Coppa Italia : Un poker di vittorie e il primo posto nel raggruppamento di Sondrio al campo sportivo Cerri, che vale il pass per le finali nazionali. Il Rugby Como femminile ha centrato l'obiettivo importante, ...

Pallavolo – Finali Nazionali Giovanili CRAI U14 Maschili : Colombo Genova campione d’Italia : La Colombo Genova si laurea campione d’Italia nelle Finali Nazionali Giovanili CRAI U14 Maschili La Colombo Genova è campione d’Italia Under 14 maschile per il secondo anno consecutivo. Al PalaCatania, dopo la partita della Nazionale maschile contro l’Australia giocata ieri sera, la formazione di Pietro Merello si riconferma, dopo il successo conquistato un anno fa a Rossano Calabro, campione d’Italia in questa categoria. La Colombo nella ...

Internazionali d’Italia. Zverev il secondo Finalista : E’ Alexander Zverev il secondo finalista degli Internazionali Bnl d’Italia. Zverev ha superato in 2 ore e un minuto di gioco Marin Cilic 7-6(13) 7-5. Domani sfiderà Rafa Nadal, alla sua decima finale e sette volte campione di Roma. Finale degli Internazionali d’Italia: Zverev contro Nadal Sarà il campione uscente Alexander Zverev a sfidare domani Rafael Nadal nella finale degli Internazionali d’Italia, Atp Masters 1000 ...

Internazionali d’Italia. Rafael Nadal è il primo Finalista : Rafael Nadal è il primo finalista degli Internazionali d’Italia, Atp Masters 1000 in corso sui campi in terra rossa del Foro Italico a Roma. Il tennista spagnolo, testa di serie numero 1, ha sconfitto in semifinale il serbo Novak Djokovic, 11esima forza del seeding, con il punteggio di 7-6(4) 6-3. In conferenza stampa, successiva alla vittoria contro Novak Djokovic, Rafa Nadal parla della possibilità di tornare numero uno al ...