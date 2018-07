Caso Malcom - parla l’agente Fifa Sabatino Durante : “non è niente di straordinario” : Caso Malcom – “Sono cose che succedono, ma non tutti i mali vengono per nuocere –ha affermato Sabatino Durante ai microfoni di “Sport Academy” su Radio Cusano Campus-. Conosco Malcom da quando aveva 14 anni, l’ho visto crescere perché il Corinthians è casa mia. E’ un buon giocatore, con un’ottima tecnica individuale ma non ha un’eccellente fisicità. E’ più adatto a un calcio tecnico come quello spagnolo rispetto a quello italiano. E’ ...

Fifa 19 : non ci sarà il VAR : Era una cosa abbastanza scontata, ma adesso è direttamente uno dei produttori di Fifa, il creative director Matt Prior a confermarlo, in un invervista al sito Eurogamer.net: il VAR non sarà presente in Fifa 19 Il motivo, come spiega lo stesso Prior è semplicissimo: il VAR, acronimo che sta per "Video Assistant Referee" è un […]

Fifa del Lupo : Pro Club è il vero calcio virtuale. Sfonderà - ma non ora : i motivi : ... la FIFA del Lupo, un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi con uno dei più importanti pro-player italiani: Mattia Guarracino. 'Lonewolf' , ...

7 giocatori che non saranno presenti in Fifa 19 : i motivi di queste grandi assenze : Electronic Arts come sempre si prodiga per presentare un roster di giocatori più ampio possibile, ma quest'anno in FIFA 19, non potranno esserci, per forza di cose, ben sette campioni. Non ci saranno questa volta Andrea Pirlo, Kakà e tanti altri calciatori. Electronic Arts ha lavorato molto per aggiornare FIFA 19 con lo scopo di ottenere il maggior numero di licenze possibili per le squadre, le competizioni e i singoli atleti. Nonostante ...

Il profilo Facebook della Fifa inondato di 'gloria all'Ucraina' : I sostenitori dell'Ucraina hanno letteralmente 'inondatò la pagina Facebook della Fifa con migliaia di commenti con lo slogan 'gloria all'Ucraina'. Si tratta del motto nazionalista usato dall'...

Mondiali Russia 2018 - la Fifa richiama all’ordine Maradona : commenti non graditi : Diego Armando Maradona ha inveito contro l’arbitro della gara tra Colombia e Inghilterra, attirando su di sè le ire della Fifa La Fifa ha respinto i commenti “del tutto inopportuni” dell’ex giocatore Diego Armando Maradona sull’arbitro che ha diretto la partita di Coppa del Mondo tra Colombia e Inghilterra. Un portavoce della Fifa ha detto che “l’organismo critica fortemente le parole nei confronti ...

I calciatori non sono terze parti : dalla Fifa ok a incassi legati alla propria cessione : Non c'è il rischio di squalifiche per TPO se viene inserita una clausola che preveda incassi legati alla propria cessione. L'articolo I calciatori non sono terze parti: dalla Fifa ok a incassi legati alla propria cessione è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Var non utilizzato e provocazioni kosovare : la Serbia fa ricorso alla Fifa : BELGRADO - La Federcalcio serba , Fss, ha presentato ricorso alla Fifa per l'arbitraggio ritenuto scorretto del tedesco Felix Brych nella gara persa dalla Serbia per 2-1 contro la Svizzera ieri sera ...

Fifa 19 pronto a tornare in campo - non solo Champions League tra le novità : Le prime notizie inerenti FIFA 19 sono finalmente trapelate, e i fan del simulatore calcistico targato Electronic Arts già cominciano a scalpitare in vista dell'approdo di questo nuovo stagionale sugli scaffali nel prossimo mese di settembre. Ovviamente FIFA 18 è ben lungi dall'andare in pensione, con i Mondiali di Russia 2018 che continuano a mantenere costantemente alta l'attenzione degli utenti (soprattutto) della modalità Ultimate Team. È ...

Russia 2018 : Fifa non commenta visita di Blatter al Mondiale : La Fifa non ha voluto commentare una visita programmata alla Coppa del Mondo dal suo ex presidente Joseph Blatter, che è stato bandito dal calcio per sei anni. “Nessun commento”, ha detto la Fifa dopo che un portavoce dell’ex dirigente 82enne svizzero aveva detto che Blatter aveva l’intenzione di volare a Mosca dopo essere stato invitato dal presidente russo Vladimir Putin. Non è stato subito chiaro quale sarebbe stata la ...

EA Play 2018 : da Battlefield V ad Anthem - passando per Fifa19 - la prima conferenza dell'E3 non presenta sorprese. O quasi : Come da tradizione, Electronic Arts inaugura l'E3, la kermesse di Los Angeles dedicata ai videogame, proponendoci una carrellata di titoli che vedono il loro fulcro in Fifa19, Anthem e Battlefield V. Una presentazione in sé che ha mancato, a nostro parere, nel dare il giusto rilievo ai titoli di punta, spesso mostrando trailer inconsistenti e privi di gamePlay. Senza particolari momenti che abbiano saputo creare hype, il keynote di EA è ...

Fifa - Platini punta il dito : “Non sono corrotto come quei buffoni…” : Fifa, Platini- Michel Platini rompe gli indugi e si racconta sulle pagine della “Gazzetta dello Sport”. Parole forti e ad effetto. “NON sono UN corrotto” “Sto riscoprendo la vita di una persona normale. Adesso che il pm ha riconosciuto che non ho fatto niente, non sono un corrotto, non ho rubato, non sono quello che dicevano […] L'articolo Fifa, Platini punta il dito: “Non sono corrotto come quei ...

Fifa 19 : la Veltins Arena - lo stadio dello Schalke 04 NON SARA' un'esclusiva di PES 2019!

Fifa 18 : segnalazione problemi tecnici e di connettività ai server : negozio non disponibile