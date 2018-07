FIFA 18 | Un giocatore ha scoperto di aver speso oltre 10mila dollari in FIFA Points

Miglior giocatore FIFA : Mbappè sfida Messi e Ronaldo : Tra i maggiori candidati troviamo Mbappè , fresco campione del mondo con la Francia nei Mondiali Russia 2018 , oppure Griezmann e Varane , grandi protagonisti e vincitori della competizione. Tra gli ...

The Best FIFA Men’s Player 2018 : le nomination - tutti i candidati per il premio di giocatore dell’anno. Cristiano Ronaldo si confermerà? : La FIFA ha comunicato la lista dei calciatori candidati per il The Best FIFA Men’s Player 2018, il premio riservato al miglior calciatore dell’anno e che viene assegnato dalla Federazione Internazionale. Il riconoscimento, esistente dal 2016 (cioè da quando venne scorporato dal Pallone d’Oro), è sempre stato vinto da Cristiano Ronaldo: il fresco acquisto della Juventus è ancora in nomination e cercherà di difendere il titolo ma ...

La Juventus debutta negli eSports : torneo per selezionare il giocatore che rappresenterà il club su FIFA 18 durante l’All Star Game della MLS! : Anche la Juventus fa un primo debutto nel mondo degli eSports: il club bianconero ha organizzato in collaborazione con Dugout, lo speciale social network dedicato a calciatori e club, un torneo che ha come premio finale la possibilità di partecipare, come rappresentante della Juve, ad un match su FIFA 18 che si disputerà durante l’All […] L'articolo La Juventus debutta negli eSports: torneo per selezionare il giocatore che ...

Anche il Parma ha il suo giocatore di FIFA : è Alessandro "YeT_Baz" Bazzani : Al termine del torneo, il nuovo giocatore del Parma eSports ha dichiarato: 'È una grande soddisfazione! Il mondo eSports è sempre più in sviluppo, e speriamo che in Italia cresca sempre di più. La ...