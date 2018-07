Festival di Venezia 2018 | Sulla mia pelle | ecco il film sugli ultimi giorni di vita di

Festival di Venezia 2018 - la Mostra ancora una volta fa impallidire le ultime e mediocri edizioni del Festival di Cannes : Guadagnino, Martone e Minervini gli italiani in concorso. E poi Cuaron, i fratelli Coen, Mike Leigh, Schnabel ed Assayas fra i 21 nomi più attesi a contendersi il Leone d’oro oltre al già annunciato Damien Chazelle con First man in apertura. È una Venezia “monstre” quella annunciata oggi dal direttore artistico Alberto Barbera, ricchissima di autori, star e annunciate sorprese il tutto sparso con equilibrio nelle varie sezioni. Quantità e ...

Festival di Venezia 2018 - Vanessa Redgrave Leone d’oro alla carriera : Talento, fascino, eleganza, intelligenza e una bellezza senza tempo. Vanessa Redgrave, sei volte candidata all’Oscar una statuetta vinta nel 1977 e una Coppa Volpi nel 1994, è il secondo Leone d’oro alla carriera, oltre a quello a David Cronenberg, attribuito quest’anno dalla Mostra di Venezia, in programma dal 29 agosto all’8 settembre. Il cda della Biennale, presieduto da Paolo Baratta, ha fatto propria la proposta del direttore della ...

Festival di Venezia 2018 - tra horror e musica diveramente intesa : ecco gli esordienti che aspirano al Leone del futuro : “Il piacere disorientante della scoperta”. Se lo assume a diritto e dovere la Settimana Internazionale della Critica, sezione autonoma e parallela organizzata dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI) nell’ambito della Mostra del cinema (29 agosto – 8 settembre) di Venezia interamente dedicata agli esordi. Quest’anno giunta alla sua 33ma edizione, la SIC appare ancora una volta sotto il felice segno delle mescolanze ...

'First Man' con Ryan Gosling aprirà il prossimo Festival di Venezia : Variety [VIDEO] ha reso noto che l’apertura della 75ª edizione del Festival di Venezia sara' affidata all’ultima pellicola di Damien Chazelle ‘First Man’. Il regista aveva gia' aperto questo Festival nel 2016 con il suo ‘La La Land’ film che gli fece vincere il Premio Oscar come Miglior Regista. La pellicola è scritta da Josh Singer ed è la trasposizione cinematografica del libro ‘First Man: a Life of Neil Armstrong’ di James Hansen. Ryan ...

Festival del cinema di Venezia 2018 - tutto quello che c'è da sapere - : Ad aprire la più antica kermesse cinematografica del mondo "First Man" del regista americano Damien Chazelle. La giuria sarà presieduta da Guillermo del Toro, vincitore lo scorso anno del Leone d'Oro con "La forma dell'acqua". Numeri e curiosità della ...

Festival del Cinema di Venezia - ecco le date e i film d'apertura : La Mostra si svolgerà dal 29 agosto all'8 settembre. Aprirà il film "First Man" di Damien Chazelle, il regista di Whiplash e La La Land.

Festival di Venezia 2018 - First Man di Damien Chazelle film di apertura. Ryan Gosling sarà Neil Armstrong : First Man, il quarto film diretto da Damien Chazelle, con protagonista Ryan Gosling, aprirà, in Concorso, la 75esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (29 agosto – 8 settembre 2018) di Venezia diretta da Alberto Barbera. Warren Beatty stavolta non ha sbagliato busta. E, ancora una volta, una grande major – in questo caso Universal Pictures – preferisce il Lido, rispetto a Telluride e Toronto, per lanciare uno dei ...

