FEMEN | OKSANA SHACHKO SUICIDA L' ultima vittima della sua rabbia verso tutto e tutti

FEMEN - morta Oksana Shachko : «La più fragile e coraggiosa» : La più temeraria e vulnerabile. Era così Oksana Shachko , 31 anni, ucraina e fondatrice nel 2008 del movimento internazionale delle Femen insieme alle compagne Alexandra Shevchenko e Anna Goutsol. È lei a descriverla con queste parole nel confermare il ritrovamento del suo corpo senza vita a Parigi, nell’appartamento in cui abitava dal 2013. A seno scoperto, coroncina di fiori sulla testa, come voleva il codice delle Femen , Oksana aveva ...

Oksana Shachko, una delle fondatrici del gruppo di attiviste FEMEN, è stata trovata morta nella sua casa a Parigi lunedì 23 luglio. I giornali dicono che Shachko si sarebbe suicidata, ma per ora non sono state diffuse informazioni ufficiali. Shachko aveva 31