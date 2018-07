Femen | è morta suicida la fondatrice Oksana Shachko

gqitalia

: La cofondatrice delle #Femen Oksana Chatchko è morta a #Parigi: 'Si è suicidata' - Agenzia_Ansa : La cofondatrice delle #Femen Oksana Chatchko è morta a #Parigi: 'Si è suicidata' - repubblica : Parigi: trovata morta nel suo appartamento Oksana Shachko, cofondatrice delle Femen [news aggiornata alle 18:10] - LaStampa : Morta a Parigi la cofondatrice delle Femen: “Si è suicidata” -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Il corpo privo di vita della 31enne, originaria di Khmelnitsky in Ucraina, è stato ritrovato nel suo appartamento a Parigi. A darne la notizia Inna Shevchenko, l’attuale leader dell’organizzazione. Un biglietto (e post) della donna lasciato nell’appartamento di Parigi, “You are fake”, ovvero “Siete finti”, sarebbe un ultimo lascito, ma il dettaglio delle circostanze non è confermato. Si attende una versione ufficiale della polizia per la ricostruzione del fatto: al momento non si conosce ancora nemmeno la data esatta del decesso, che dovrà esser stabilita dall’autopsia. Ma l’ultima volta cheè stata vista in vita risale a venerdì scorso. Era riparata in Francia nel 2013 dove frequentava l’underground. L’artista Apolonia Breuil ha detto a Liberation: «Abbiamo vissuto nelle stesse case occupate per cinque anni, è ...