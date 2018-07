Fecondazione assistita | 40 anni fa la prima bimba in provetta

Salute : 40 anni fa la prima nascita con Fecondazione assistita : Il 25 luglio 1978 è una data storica, rivoluzionaria, nel campo della riproduzione medicalmente assistita. A Oldham, cittadina nel Nord dell’Inghilterra, nasce Louise Brown, la prima bambina concepita in provetta grazie alla fecondazione assistita, tecnica che risulterà fondamentale per affrontare con successo infertilità e sterilità. Da quel giorno di tempo ne è trascorso davvero molto e in questi 40 anni la Pma ha sviluppato tecniche ...

Fecondazione assistita : in 40 anni otto milioni di nascite : ...vita sulla Luna? Le nuove lune di Giove Benvenuti nel Meghalayano La geografia di Titano Idrogeno e ossigeno per esplorare lo Spazio Un baby serpente preistorico conservato nell'ambra Home - SCIENZA -...

Il microbioma nella riproduzione umana e nella Fecondazione assistita : Il termine microbioma indica l’insieme del patrimonio genetico dei microrganismi che risiedono all’interno del corpo umano (microbiota) senza danneggiarlo, almeno in condizioni di normale funzionamento del sistema immunitario. Poiché l’analisi dell’espressione genica consente di identificare i diversi tipi di microorganismi presenti, la caratterizzazione del microbioma è importante per definire l’interazione del microbiota con l’organismo stesso ...

Fecondazione assistita - finalmente sappiamo quante diagnosi preimpianto vengono fatte in Italia : (foto: Science Photo Library ZEPHYR/Getty Images) In Italia aumentano le coppie che ricorrono alla procreazione medicalmente assistita (Pma, o Fecondazione assistita), che passano da poco più di 74mila nel 2015 a circa 77.500 nel 2016. Questi dati sono stati resi noti dalla relazione 2018 della ministra della Salute al Parlamento, che contiene anche (dopo anni di richieste, sottolinea l’associazione Luca Coscioni) i dati sulle diagnosi ...

Diritti lgbt - due donne riconosciute madri dopo la Fecondazione assistita : Ieri è stata la Corte di Appello di Napoli. Oggi, invece, a riconoscere l'atto di nascita con l'indicazione di due madri è il Tribunale di Pistoia. E quello di oggi è il primo riconoscimento diretto della legge 40 del 2004.Ecco i fatti. Le due donne avevano fatto ricorso, all'estero, alle tecniche della fecondazione assistita. In seguito, però, il sindaco si è opposto alla loro richiesta di regsitrare l'atto di nascita del figlio delle due ...

Cristiano Ronaldo e la Fecondazione assistita - un “caso” limite : ecco tutti i pro e contro : A 40 anni dalla nascita di Louise Brown, la prima bimba concepita “in provetta” il 25 luglio 1978, oggi nel mondo sono oltre 8 milioni i bambini nati tramite fecondazione assistita e altre avanzate tecniche di fecondazione. La fecondazione assistita consiste nel rimuovere gli ovuli dalle ovaie di una donna per poi unirle allo sperma fuori dal corpo, solitamente in provetta. Fecondati da questo processo, gli ovuli diventano embrioni che possono ...

A Pistoia una coppia gay può riconoscere un bimbo nato con Fecondazione assistita : Anche a Pistoia il Comune ha autorizzato la trascrizione dell'atto di nascita di un bambino nato da due mamme tramite la fecondazione assistita, applicando la legge 40 del 2004.Continua a leggere

Gay - single e diritto alla Fecondazione assistita : deciderà la Consulta : Lo ha stabilito il tribunale di Pordenone al quale si erano rivolte due lesbiche, l'Asl aveva rifiutato l'eterologa. La legge 40 sino a oggi prevede che possano accedervi solo le coppie, e formate da un uomo e una donna.

Gay e diritto alla Fecondazione assistita : deciderà la Consulta : Lo ha stabilito il tribunale di Pordenone al quale si erano rivolte due lesbiche, l'Asl aveva rifiutato l'eterologa. La legge 40 sino a oggi prevede che possano accedervi solo le coppie formate da un uomo e una donna

Carmen Consoli : "Meglio la famiglia tradizionale. Mio figlio è nato con la Fecondazione assistita perché a 38 anni ero sola e in età avanzata" : Suo figlio Carlo ha cinque anni e è nato grazie alla fecondazione assistita, ma lei si dice convinta che è meglio avere un bambino con un marito e, magari, in generale, farlo crescere in una famiglia tradizionale. Carmen Consoli si racconta in una lunga intervista al settimanale 7 del Corriere della Sera. Parla della sua vita privata, dei suoi affetti, dell'importanza dei genitori, del figlio Carlo e, ovviamente, della sua musica. ...

Prova da 24 anni ad avere un bimbo - poi diventa madre a 58 anni senza Fecondazione assistita : Florian è nato a Leverkusen, in Germania, senza tecniche di fecondazione assistita ed è sanissimo; il padre ha 72 anni. Se non è un evento unico, poco ci manca. I genitori sono al settimo cielo, ma c'è chi li critica: "Sono troppo vecchi".Continua a leggere

Carmen Consoli/ Mamma single con la Fecondazione assistita : “Egoista per questo? Ma io gli darei la mia vita!” : Carmen Consoli, Mamma single con la fecondazione assistita: “Egoista per questo? Ma io gli darei la mia vita!”. La cantante racconta la maternità e spiega l'iter che ha seguito(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 18:57:00 GMT)

Fecondazione assistita : in Emilia Romagna possibile fino a 46 anni : In Emilia-Romagna la Fecondazione assistita nel servizio pubblico sara’ possibile fino al compimento dei 46 anni d’eta’ (al posto degli attuali 43) e verranno previsti sei tentativi possibili, anziche’ tre. Lo ha comunicato l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Sergio Venturi, durante un’informativa in Commissione consiliare. L’Emilia-Romagna si adegua quindi ai parametri previsti dal ...