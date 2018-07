Fca | Sergio Marchionne è morto a Zurigo

Morto Sergio Marchionne - il cordoglio negli stabilimenti Fca - : A Torino, al Lingotto, bandiere a mezz'asta per la scomparsa dell'ex ad. Minuti di silenzio in tutte le fabbriche: da Pomigliano d'Arco al reparto logistico di Nola, fino a Melfi, in provincia di ...

Addio a Sergio Marchionne : la Fiat - Fca e 14 anni di rivoluzioni : Sergio Marchionne ci lascia una pesante eredità fatta di sogni, duro lavoro e incredibili obiettivi realizzati Sergio Marchionne è stato al timone di Fiat – diventata in seguito FCA – durante gli ultimi 14 anni, trasformando il Gruppo automobilistico italiano in un colosso internazionale capace di combattere ad armi pari con i maggiori competitor nel campo. Marchionne divenne amministratore delegato di Fiat nel 2004, subito dopo la ...

Fca turnaround leader Sergio Marchionne dies at 66 : Sergio Marchionne, the Italian Canadian manager who turned around Fiat Group and merged it with bankrupt US peer Chrysler in 2009, died at age 66 from health complications following surgery....

