Fca rimbalza in Borsa | debutta Manley Ieri segno più per i titoli della scuderia Exor e

Fca rimbalza in Borsa - è il giorno del debutto di Manley : Sulle condizioni di Sergio Marchionne non ci sono novità, all'ospedale universitario di Zurigo il manager è sempre grave, ma stabile. A Torino la vita va avanti, ma l'atmosfera non è delle più allegre:...

La galassia Fca rimbalza in Borsa. Manager riuniti in vista della trimestrale : MILANO - La galassia Fca recupera in Borsa mentre continuano i lavori del Group Executive Council, il comitato decisionale del Lingotto ora guidato dal neo ad Mike Manley, in vista della pubblicazione ...