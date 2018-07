FCA | Per la prima volta liquidità netta industriale a 0 | 5 miliardi di euro

Morto Sergio Marchionne - la Camera interrompe i lavori per rendere omaggio all’ex manager FCA : La notizia della morte di Sergio Marchionne, ex amministratore delegato della Fca, ha raggiunto le commissioni Lavoro e Finanze della Camera dei deputati che hanno deciso di interrompere la discussione sul Decreto Dignità per rendere omaggio all'ex manager, tributandogli un minuto di silenzio e un applauso.Continua a leggere

Dazi auto - attesa per trimestrali FCA - Ford e Gm. Esordio per Manley : NEW YORK - Le Tre Sorelle di Detroit alzano il velo sui conti e offrono un primo spaccato sull'effetto Dazi. Fca, Ford e General Motors comunicano mercoledì la trimestrale e...

FCA rimbalza in Borsa - debutta Manley. Ieri segno più per i titoli della scuderia Exor e Fiat Chrysler guadagna il 2 - 4% : ROMA - Sulle condizioni di Sergio Marchionne non ci sono novità, all'ospedale universitario di Zurigo il manager è sempre grave, ma stabile. A Torino la vita va avanti, ma...

FCA - Elkann : saremo per sempre riconoscenti a Marchionne : Roma, 25 lug., askanews, - John Elkann e la famiglia Agnelli saranno 'per sempre riconoscenti' a Sergio Marchionne per quello ha fatto per la Fiat. Lo afferma il presidente di Exor, John Elkann, dopo ...

FCA - l’era Marchionne si è chiusa con un guadagno in Borsa del 1.000 per cento : Da una perdita di 2 miliardi a utili di 3,5 miliardi. Il manager italo-canadese ha trasformato la Fca creando da subito un feeling straordinario con i mercati finanziari...

Sergio Marchionne - morto il manager in pullover : dai manzi d’Abruzzo a FCA - ritratto di uomo nato per comandare : Giusto il tempo di un ultimo giro in cravatta e Sergio Marchionne è volato via. Con discrezione, tornando all’antico, come i primi giorni di Fca, quando timido chiedeva consigli a tutti su tutto. Se l’è preso in men che non si dica quel male che, per paura e scaramanzia, ancora facciamo fatica a chiamare col suo nome: cancro. Eppure a Torino lo chiamavano il bulldozer in pullover. Il pullover è innegabile, del resto Sergio Marchionne ...

FCA - attesa per i conti semestrali. Oggi il debutto pubblico di Manley : Dopo la giornata di lunedì in calo e il rimbalzo di martedì, Fca si appresta a vivere una giornata chiave. Oggi sono attesi i conti semestrali del gruppo, il primo bilancio della nuova gestione societaria dopo l’uscita di scena di Sergio Marchionne. Per il nuovo ad del gruppo, Mike Manley, si tratta del primo appuntamento pubblico.?Il manager sarà...

ADDIO MARCHIONNE/ La strategia di FCA ed Elkann per evitare il tracollo in Borsa : Non si può non pensare che sulla vicenda MARCHIONNE non ci siano state anche scelte precise e strategie comunicative, dice LUCA BRAMBILLA spiega perché(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 07:38:00 GMT)CONSIGLI NON RICHIESTI/ Come gestire il tempo per migliorare il lavoro, di L. BrambillaDOPO MARCHIONNE/ Ora ci sono tre scelte che può prendere solo John Elkann, int. a F. Sisci

SERGIO MARCHIONNE - COME STA/ Ultime notizie : perché non si conoscono le condizioni di salute - la scelta di FCA : SERGIO MARCHIONNE, COME sta: le condizioni di salute dell'ex manager FCA. L'ultima ipotesi: ha un tumore alla parte apicale del polmone. Ecco cosa sarebbe andato storto a Zurigo. (Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 16:27:00 GMT)

GALASSIA FCA IN BORSA - TITOLI IN RECUPERO/ A Piazza Affari Exor +1 - 5% - risale anche la Ferrari : Fca in BORSA, i TITOLI della GALASSIA Agnelli, come Fca, Ferrari, Exor e Cnh Industrial, tentano il RECUPERO a Piazza Affari. Il giudizio di Standard & Poor's(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 15:56:00 GMT)

Piazza Affari tonica - +1 - 1% - - in recupero titoli galassia FCA : Milano, 24 lug., askanews, - Seduta tonica per Piazza Affari, in linea con l'andamento delle Borse europee e asiatiche. L'indice principale Ftse Mib guadagna l'1,1% a 21.843 punti mentre sul fronte ...

FCA in Borsa - i titoli della Galassia in recupero/ A Piazza Affari conta anche il giudizio di S&P : Fca in Borsa, i titoli della Galassia Agnelli, come Fca, Ferrari, Exor e Cnh Industrial, tentano il recupero a Piazza Affari. Il giudizio di Standard & Poor's(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 10:52:00 GMT)

FCA tenta il recupero. Bene Ferrari e CNH Industrial : Avvio di seduta con tanta voglia di rimbalzo per FCA . Il titolo del Lingotto apre la giornata con un guadagno dell'1,58%, dopo la brutta giornata di ieri, in cui è scivolato da questa e dall'altra ...

La Galassia FCA tenta il recupero in Borsa dopo il lunedì difficile : MILANO - tentativo di recupero all'avvio degli scambi in Borsa per la Galassia Fca, ieri penalizzata dalle vendite degli investitori dopo il fine settimana che ha segnato l'avvicendamento al vertice ...