Fca | oggi i conti del trimestre Manley al debutto con gli analisti

Fca - attesa per i conti semestrali. Oggi il debutto pubblico di Manley : Dopo la giornata di lunedì in calo e il rimbalzo di martedì, Fca si appresta a vivere una giornata chiave. Oggi sono attesi i conti semestrali del gruppo, il primo bilancio della nuova gestione societaria dopo l’uscita di scena di Sergio Marchionne. Per il nuovo ad del gruppo, Mike Manley, si tratta del primo appuntamento pubblico.?Il manager sarà...

Azioni Fca - Ferrari e CNH : dopo crollo su addio Marchionne - quali previsioni su Borsa Italiana oggi? : ...figlia della programmazione maniacale che ha caratterizzato la gestione dell'era Marchionne e rappresenta l'ennesima prova di eccellenza e di continuità di un modello gestionale forse unico al mondo "...

Test in Borsa oggi per Fca dopo l'improvviso addio di Marchionne : Milano, 23 lug., askanews, - Occhi puntati stamattina in Borsa sui titoli della galassia Fiat dopo l'improvviso addio di Sergio Marchionne alla guida del gruppo per l'aggravarsi delle sue condizioni ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Fca - finita l'era Marchionne - sta male il CdA lo solleva (22 luglio 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: finita l'era Marchionne. Continuano le ricerche della dodicenne in provincia di Brescia. Agguato a Seminara, ferito un adolescente. (22 luglio 2018).(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 05:20:00 GMT)

Fca : oggi cda del gruppo - sul tavolo nodo Marchionne : TORINO - Sono stati convocati oggi d'urgenza i Cda di Fca, Ferrari e Cnh industrial per esaminare il nodo della successione all'amministratore delegato Sergio Marchionne, visto il prolungarsi della ...

Fca : oggi cda del gruppo - si discute successione a Marchionne : Fca: oggi cda del gruppo, si discute successione a Marchionne Convocate d’urgenza anche Ferrari e Cnh Industrial, ma dal gruppo arriva un “no comment”. Secondo le notizie ufficiali, l’ad è stato operato a una spalla. L’imprenditore avrebbe dovuto lasciare nel 2019, quattro i nomi in ballo: Altavilla, Palmer, Manley e ...

Oggi il cda di Fca nominerà il successore di Sergio Marchionne - scrive Bloomberg : Secondo fonti di Bloomberg, stamattina il cda di FCA si riunirà per sostituire Sergio Marchionne, CEO della società dal 2009 e considerato fra i manager più capaci nel settore delle automobili. Marchionne aveva già annunciato che si sarebbe dimesso nel The post Oggi il cda di FCA nominerà il successore di Sergio Marchionne, scrive Bloomberg appeared first on Il Post.

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a -0 - 41% - Fca a -2 - 31% (20 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari resta sotto i 22.000 punti in quest'ultima seduta della settimana. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 17:39:00 GMT)

