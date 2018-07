Fca | morto a Zurigo Sergio Marchionne

Morto Sergio Marchionne - la Camera interrompe i lavori per rendere omaggio all’ex manager Fca : La notizia della morte di Sergio Marchionne , ex amministratore delegato della Fca, ha raggiunto le commissioni Lavoro e Finanze della Camera dei deputati che hanno deciso di interrompe re la discussione sul Decreto Dignità per rendere omaggio all'ex manager , tributandogli un minuto di silenzio e un applauso.Continua a leggere

Sergio Marchionne - morto il manager in pullover : dai manzi d’Abruzzo a Fca - ritratto di uomo nato per comandare : Giusto il tempo di un ultimo giro in cravatta e Sergio Marchionne è volato via. Con discrezione, tornando all’antico, come i primi giorni di Fca, quando timido chiedeva consigli a tutti su tutto. Se l’è preso in men che non si dica quel male che, per paura e scaramanzia, ancora facciamo fatica a chiamare col suo nome: cancro. Eppure a Torino lo chiamavano il bulldozer in pullover. Il pullover è innegabile, del resto Sergio Marchionne ...