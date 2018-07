Fca | Manley rivede i target 2018E il titolo crolla in borsa

Fca - Manley presenta i conti. Azzerato il debito - mezzo miliardo di cassa. Tagliate le stime su ricavi e margini : MILANO - Il nuovo ceo del gruppo Fiat Chrysler, Mike Manley , debutta davanti alla comunità finanziaria di Londra nel giorno dell'annuncio della morte del suo predecessore, Sergio Marchionne . Come ...

Fca in Borsa/ Dopo trimestrale cede il 9 - 7%. Mike Manley parla dopo la morte di Marchionne : trimestrale Fca, oggi Mike Manley presenterà gli ultimi dati dell'era Marchionne, con il debito azzerato. Il nuovo amministratore delegato dovrà dare rassicurazioni(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 13:21:00 GMT)

Dazi auto - attesa per trimestrali Fca - Ford e Gm. Esordio per Manley : NEW YORK - Le Tre Sorelle di Detroit alzano il velo sui conti e offrono un primo spaccato sull'effetto Dazi. Fca, Ford e General Motors comunicano mercoledì la trimestrale e...

Fca rimbalza in Borsa - debutta Manley. Ieri segno più per i titoli della scuderia Exor e Fiat Chrysler guadagna il 2 - 4% : ROMA - Sulle condizioni di Sergio Marchionne non ci sono novità, all'ospedale universitario di Zurigo il manager è sempre grave, ma stabile. A Torino la vita va avanti, ma...

Cosa succede ora a Fca con Manley? Gli scenari : fusione - alleanza o vendita - Morto Sergio Marchionne : Michael Manley, il nuovo amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles , non ha nulla di somigliante con Sergio Marchionne, l'ex numero 1 di Fca e Ferrari scomparso oggi, mercoledì 25 giugno, ...

Fca : oggi i conti del trimestre. Manley al debutto con gli analisti : Dopo il rimbalzo e il tentativo di recupero della vigilia, il titolo di Fca stamattina apre di nuovo in calo -

Fca TRIMESTRALE/ Manley al debutto con i risultati di Marchionne : debito azzerato : TRIMESTRALE Fca, oggi Mike Manley presenterà gli ultimi dati dell'era Marchionne, con il debito azzerato. Il nuovo amministratore delegato dovrà dare rassicurazioni(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 10:56:00 GMT)

Borse europee attese in calo - focus su incontro Trump-Juncker. A Piazza Affari le trimestrali - con Fca e debutto Manley : Prevista una partenza sotto la parità per i principali listini del Vecchio continente, dopo la chiusura mista di Wall Street. Sono stati deboli soprattutto le performance del Nasdaq che dopo avere ...

Fca - attesa per i conti semestrali. Oggi il debutto pubblico di Manley : Dopo la giornata di lunedì in calo e il rimbalzo di martedì, Fca si appresta a vivere una giornata chiave. Oggi sono attesi i conti semestrali del gruppo, il primo bilancio della nuova gestione societaria dopo l’uscita di scena di Sergio Marchionne. Per il nuovo ad del gruppo, Mike Manley, si tratta del primo appuntamento pubblico.?Il manager sarà...

Fca - oggi i conti del II trimestre : Manley atteso dagli analisti - : Attesi i conti del secondo trimestre della galassia del Lingotto, dopo le difficoltà di lunedì e il rimbalzo il Borsa del 24 luglio. Il nuovo ad Manley atteso dalle domande degli analisti. ...

Fca - Manley scopre le carte Un italiano dopo Altavilla? : Oggi, per Mike Manley, si presenta una giornata complessa. Nel pomeriggio, infatti, affronterà la comunità finanziaria nella sua nuova veste di ad di Fca: è atteso l'azzeramento del debito industriale.

Vendite e debito azzerato. La Borsa scommette su Manley e i conti di Fca : Il debito azzerato, le Vendite di Fca nel secondo trimestre in crescita a due cifre, trainate dal successo della Jeep e non ultimo la tempestività con cui è stata gestita dal presidente John Elkann la scelta della nuova squadra di vertice per il dopo-Marchionne. Eccoli qui i tre fattori decisivi che ieri hanno portato i titoli della galassia del Li...

Fca rimbalza in Borsa - è il giorno del debutto di Manley : Sulle condizioni di Sergio Marchionne non ci sono novità, all'ospedale universitario di Zurigo il manager è sempre grave, ma stabile. A Torino la vita va avanti, ma l'atmosfera non è delle più allegre:...

Strappo al vertice - Fca giù in Borsa : Altavilla lascia - Manley ad interim : Inizia con una sorpresa il nuovo corso del dopo Marchionne. Alfredo Altavilla, uno dei più importanti manager di Fca, ha rassegnato le dimissioni. Come prevedeva l'approccio dell'ex...