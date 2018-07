Fca | Manley | Marchionne un uomo speciale | momento molto triste

Fca : debito zero. Utile trimestre -35% Manley : Sergio era un uomo speciale : Nel giorno della morte di Sergio Marchionne Fca annuncia l'azzeramento del debito e ha per la prima volta una liquidità netta di 500 milioni di euro. Confermato per il 2018 l'obiettivo di un Utile ...

Gruppo Fca - Manley - prime parole da ad : "Un minuto di silenzio per Marchionne" : "Comincerò parlando di Sergio Marchionne: questa mattina abbiamo avuto la notizia della sua morte. Le nostre preghiere e i nostri pensieri sono con lui e con la sua famiglia. Negli ultimi nove anni l'ho vissuto quotidianamente: non credo si possa aggiungere qualcosa che non sappiate già sulle sue capacità dirigenziali. So che dalla sua prospettiva la nostra relazione era basata sulla fiducia e sul rispetto. Ho letto molti messaggi di ...

Fca - il debutto di Manley per presentare i conti del trimestre : debito azzerato - ma utile in ribasso. E il titolo crolla in Borsa : Il debutto di Mike Manley davanti alla comunità finanziaria per presentare la trimestrale di Fca avviene nel giorno della morte del suo predecessore Sergio Marchionne. E coincide, come promesso dall’ex ad, con l’annuncio dell’azzeramento del debito ma allo stesso tempo con una diminuzione del 35% dell’utile netto, che si attesta a 754 milioni di euro. Le novità in casa Fiat Chrysler – unite a previsione di utile e ...

Fca annuncia l'azzeramento del debito. Manley alla prova degli analisti : Nel giorno in cui scompare Marchionne l'azienda festeggia il traguardo più importante raggiunto dall'ex ad dopo 14 anni di lavoro -

Fca - Manley rivede i target 2018E il titolo crolla in borsa : Il titolo di Fca è sospeso per eccesso di ribasso in borsa dopo i conti del semestre. La società ha tagliato le stime per il 2018 di ricavi e ebit, mantenuto quelle di utile netto e liquidità. Il ribasso teorico è del 10% circa a Piazza Affari a 15,8 euro. Segui su affaritaliani.it

Fca - Manley presenta i conti. Azzerato il debito - mezzo miliardo di cassa. Tagliate le stime su ricavi e margini : MILANO - Il nuovo ceo del gruppo Fiat Chrysler, Mike Manley , debutta davanti alla comunità finanziaria di Londra nel giorno dell'annuncio della morte del suo predecessore, Sergio Marchionne . Come ...

Fca in Borsa/ Dopo trimestrale cede il 9 - 7%. Mike Manley parla dopo la morte di Marchionne : trimestrale Fca, oggi Mike Manley presenterà gli ultimi dati dell'era Marchionne, con il debito azzerato. Il nuovo amministratore delegato dovrà dare rassicurazioni(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 13:21:00 GMT)

Dazi auto - attesa per trimestrali Fca - Ford e Gm. Esordio per Manley : NEW YORK - Le Tre Sorelle di Detroit alzano il velo sui conti e offrono un primo spaccato sull'effetto Dazi. Fca, Ford e General Motors comunicano mercoledì la trimestrale e...

Fca rimbalza in Borsa - debutta Manley. Ieri segno più per i titoli della scuderia Exor e Fiat Chrysler guadagna il 2 - 4% : ROMA - Sulle condizioni di Sergio Marchionne non ci sono novità, all'ospedale universitario di Zurigo il manager è sempre grave, ma stabile. A Torino la vita va avanti, ma...

Cosa succede ora a Fca con Manley? Gli scenari : fusione - alleanza o vendita - Morto Sergio Marchionne : Michael Manley, il nuovo amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles , non ha nulla di somigliante con Sergio Marchionne, l'ex numero 1 di Fca e Ferrari scomparso oggi, mercoledì 25 giugno, ...

Fca : oggi i conti del trimestre. Manley al debutto con gli analisti : Dopo il rimbalzo e il tentativo di recupero della vigilia, il titolo di Fca stamattina apre di nuovo in calo -

Fca TRIMESTRALE/ Manley al debutto con i risultati di Marchionne : debito azzerato : TRIMESTRALE Fca, oggi Mike Manley presenterà gli ultimi dati dell'era Marchionne, con il debito azzerato. Il nuovo amministratore delegato dovrà dare rassicurazioni(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 10:56:00 GMT)

Borse europee attese in calo - focus su incontro Trump-Juncker. A Piazza Affari le trimestrali - con Fca e debutto Manley : Prevista una partenza sotto la parità per i principali listini del Vecchio continente, dopo la chiusura mista di Wall Street. Sono stati deboli soprattutto le performance del Nasdaq che dopo avere ...

Fca - attesa per i conti semestrali. Oggi il debutto pubblico di Manley : Dopo la giornata di lunedì in calo e il rimbalzo di martedì, Fca si appresta a vivere una giornata chiave. Oggi sono attesi i conti semestrali del gruppo, il primo bilancio della nuova gestione societaria dopo l’uscita di scena di Sergio Marchionne. Per il nuovo ad del gruppo, Mike Manley, si tratta del primo appuntamento pubblico.?Il manager sarà...